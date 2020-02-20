Euro
6.60
Dolar
6.10
BIST 100
116,035.40
Altın
1,614.19
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Aydın, Hanau kentinde gerçekleşen aşırı sağcı terör saldırısında yaralananları hastanede ziyaret ediyor
logo
Dünya

Almanya'daki ırkçı terör saldırısı hakkında bilgisi olanlar veya destekçilerinin bulunup bulunmadığı da araştırılacak

Almanya Federal Başsavcısı Peter Frank, soruşturmanın kapsamında, Hanau'daki saldırı hakkında bilgisi olanların veya destekçilerinin bulunup bulunmadığının da araştırılacağını söyledi.

Erbil Başay   | 20.02.2020
Almanya'daki ırkçı terör saldırısı hakkında bilgisi olanlar veya destekçilerinin bulunup bulunmadığı da araştırılacak

Berlin

Almanya Federal Başsavcısı Peter Frank, Karlsruhe kentinde Hanau’da iki iş yerine düzenlenen ve 9 kişinin hayatını kaybettiği ırkçı terör saldırısına ilişkin, Almanya Başbakanlığında açıklamalarda bulundu.

"Hanau'daki saldırıda 9 göçmen kökenli öldürüldü, 1’i ağır 6 kişi yaralandı." diyen Frank, saldırganın evinde annesiyle ölü bulunduğunu hatırlattı.

Frank, saldırganın evinde bir silah ele geçirildiği bilgisini de paylaştı.

Saldırganın kişisel internet sitesine video mesajları ve manifesto gibi bir görsel koyduğunu aktaran Frank, bunların, karışık düşünceler ve absürt komplo teorilerinin yanında derin ırkçı fikirler içerdiğini belirtti.

Frank, Federal Başsavcılığın soruşturmayı üstlendiğini vurgulayarak "Soruşturmanın hedefi, Hanau’daki saldırı hakkında bilgisi olanların veya destekçilerin olup olmadığını araştırmaktır." dedi.

Frank, hem Almanya’da hem ülke dışında saldırganın çevresinin ve ilişkili olduğu kişilerin araştırılacağını bildirdi.

Ölenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara da acil şifa dileyen Frank, "Bu gece, uzun bir zaman hatırlarımızda kalacak." ifadesini kullandı.

Federal Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlerin 21 ila 44 yaşlarında olduğu belirtildi.

Saldırgan Tobias R'nin sabıka kaydının olmadığı kaydedildi.

Saldırgan, ardında bir mektupla video bıraktı

Almanya'nın Hanau kentinde gece saatlerinde iki kafeye düzenlenen ırkçı terör saldırısında, aralarında Türklerin de bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetmişti.

Özel harekat timinin düzenlediği operasyonda, saldırıyı gerçekleştiren ırkçı terörist 43 yaşındaki Tobias R. ve 72 yaşındaki annesi evinde ölü bulunmuştu.

Saldırgan Tobias R'nin avcılık belgesi olduğu ve ardında bir mektupla video bıraktığı kaydedilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran 'rejime güven oylaması' seçimine gidiyor
Körfez'e ekonomik kıyamet tarihi verildi: 2034
KYB’nin yeni eş başkanları Irak Kürtlerini nasıl etkiler?
ABD'nin Kum-Necef hattı stratejisi: Mezhep çatışmasından mezhep-içi ayrışmaya
İsrail’in yeni Afrika politikası BAE üzerinden yürüyor

Benzer haberler

Almanya'daki ırkçı terör saldırısı hakkında bilgisi olanlar veya destekçilerinin bulunup bulunmadığı da araştırılacak

Almanya'daki ırkçı terör saldırısı hakkında bilgisi olanlar veya destekçilerinin bulunup bulunmadığı da araştırılacak

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Almanya'daki saldırı son derece vahim

Irkçı terör saldırısına uğrayan kafenin sahibi Koçak: Aşırı sağa karşı önlem alınmıyor

AK Parti Sözcüsü Çelik: Almanya'daki korkunç saldırı Avrupa'yı ele geçiren ırkçılığın ve faşizmin yeni bir vahşetidir

AK Parti Sözcüsü Çelik: Almanya'daki korkunç saldırı Avrupa'yı ele geçiren ırkçılığın ve faşizmin yeni bir vahşetidir
Almanya'da ırkçı terör Türkleri hedef aldı

Almanya'da ırkçı terör Türkleri hedef aldı