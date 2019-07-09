Euro
6.39
Dolar
5.70
BIST 100
98,076.09
Altın
1,390.00
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Almanya'daki Diyanet Merkezi bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı

Almanya'nın Köln kentinde bulunan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Genel Merkezi, bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı.

Mesut Zeyrek   | 09.07.2019
Almanya'daki Diyanet Merkezi bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı

Nordrhein-Westfalen

Almanya'nın Köln kentinde bulunan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Genel Merkezi, bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Volsfront adlı aşırı sağcı bir örgütten DİTİB'in elektronik posta adresine gelen ve bomba ihbarı içeren yazı polise iletildi. Polis, güvenlik amacıyla Köln Merkez Camisi'nin de içinde bulunduğu DİTİB Genel Merkezini tahliye ederek, bölgeyi kordon altına aldı.

DİTİB'in bulunduğu Ehrenfeld semtindeki caddeler trafiğe kapatılırken, bölgedeki tren ve tramvay seferleri de durduruldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Birleşik Arap Emirlikleri Libya’da ne hedefliyor?
AB’yi yeni isimlerle nasıl bir beş yıl bekliyor?
Etiyopya Yahudileri İsrail için ciddi bir iç sorun
Yemen barışı için kozmopolit diplomasi
Çin hükümeti Hong Kong'da ateşi maşayla tutuyor

Benzer haberler

Almanya'daki Diyanet Merkezi bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı

Almanya'daki Diyanet Merkezi bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı

ABD'nin Almanya'dan asker talebi tepkiyle karşılandı

Deutsche Bank'tan 18 bin kişi işten çıkarılacak

Almanya'da Srebrenitsa için 'Barış Yürüyüşü'

Almanya'da Srebrenitsa için 'Barış Yürüyüşü'
Almanya'da sığınmacılara destek yürüyüşü

Almanya'da sığınmacılara destek yürüyüşü
Milli okçu Evren Çağıran'dan altın madalya

Milli okçu Evren Çağıran'dan altın madalya