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Dünya

Almanya'daki camilerde "Dünya Engelliler Günü" nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlendi

Mesut Zeyrek   | 15.12.2021
Almanya'daki camilerde "Dünya Engelliler Günü" nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlendi

Nordrhein-Westfalen

Dünya Engelliler Günü münasebetiyle Almanya genelindeki camilerde "Engelsiz Cami - Camimizde Ben De Varım" projesi kapsamında bir dizi etkinlik düzenlendi.

Köln ve Berlin'in yanı sıra Aşağı Saksonya ve Bremen eyaletlerinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) eyalet ve bölge kadın birliklerinin desteğiyle derneklerin kadın kolları tarafından hazırlanan etkinliklerde down sendromlu çocuklara ebru sanatı ve vazo boyama uygulamaları yaptırıldı, müzik etkinliği düzenlendi ve kurabiye yapımı öğretildi.

DİTİB Federal Kadın Birliği Koordinatörü Nurten Afat, özel çocuklara yönelik düzenledikleri etkinliklerle ilgili bilgi vererek "Almanya geneli camilerde kadın kollarımızın hazırladığı 'Özel Çocuklara Özel Etkinlik Saati' etkinliklerinde çocuklar yeteneklerini sergiledi. Camilerimizde kadın kollarımızdan aldığımız geri dönüşüm çok güzel, çocukların gözlerinin ışıl ışıl parladığını görmek mutluluk verici. Etkinliklerle onların mutluluğuna ortak olmakta son derece güzel bir duygu." dedi.

Çocuklar ve aileleri ile bir araya gelmekten duyduğu mutluluğu dile getiren Afat, "Bu güzel günlerinde kadın kollarımızla birlikte çocuklarımızın yanında yer aldığımız için çok mutluluk duyduk. Federal Kadın Birliği olarak, eyalet ve bölge kadın birliklerimize, cami kadın kollarımıza ayrı ayrı teşekkür ve şükranlarımızı sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

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