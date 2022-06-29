Dolar
16.64
Euro
17.42
Altın
1,816.09
ETH/USDT
1,116.00
BTC/USDT
20,129.00
BIST 100
2,431.70
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Almanya'da yoksulluk 1990'dan bu yana en yüksek seviyeye çıktı

Almanya'da yoksulluk oranının iki Almanya'nın birleştiği 1990'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştığı bildirildi.

Erbil Başay   | 29.06.2022
Almanya'da yoksulluk 1990'dan bu yana en yüksek seviyeye çıktı

Berlin

Yardım kuruluşu Paritaetische Wohlfahrtsverband'ın başkanı Ulrich Schneider’in açıkladığı "Yoksulluk raporu"nda, 2020'de yüzde 16,2 olan ülkedeki yoksulların oranının, 2021'de yüzde 16,6'ya yükseldiği bildirildi.

"Almanya için daha önce bu kadar yüksek yoksulluk oranı ölçülmedi." ifadesi kullanılan raporda, yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip Almanya'da yoksulların sayısı 2020'ye göre yaklaşık 300 bin atarak 2021'de 13,8 milyona ulaştığı aktarıldı.

Raporda, yoksulluk oranın 2006'dan beri sürekli yükseldiği aktarılarak ülkedeki yoksulların oranın 2006-2021 yılları arasında yüzde 14'den yüzde 16,6'ya çıktığı belirtildi.

Çocuklar ve gençlerdeki yoksulluk oranında yüzde 20,8 ile rekor seviye ulaştığı bilgisi paylaşılan raporda, bu oranın yaşlılar arasında yüzde 17,4 tespit edildiği kaydedildi.

Kovid-19 salgınının yaşandığı son iki yılda özellikle serbest mesleklerde çalışanların yoksulluk sınırının altına düştüğüne işaret edilen raporda, serbest mesleklerde çalışanlar arasında 2019'da yüzde 9 olan yoksulluk oranının 2021'de yüzde 13,1'e yükseldiği belirtildi.

Raporda, sözleşmeli çalışanlarda aynı dönemde bu oranın yüzde 7,9'dan 8,4'e yükseldiği, bunun sebepleri arasında salgın döneminde kısa çalışma uygulamasının yürürlüğe konulması, zaten düşük ücretle çalışanların salgında aldıkları ücretlerin daha da düşmesi ve yarım gün çalışanların sayısının artması gösterildi.

Paritaetische Wohlfahrtsverband Başkanı Schneider, ülkedeki yoksulluk oranının artmasından sadece sözleşmeli veya serbest çalışanların sorumlu olmadığını belirterek, "Almanya'daki yoksulluk son zamanlarda salgın döneminde olduğu kadar hızlı yayılmamıştı. Bu artışın benzi yoktur. Salgın, Almanya'da zaten var olan yoksulluktaki artış eğilimini bir kez daha büyük ölçüde yükseltti." değerlendirmesinde bulundu.

Schneider, tek başına çocuklarını yetiştirenlerdeki yoksulluk oranının yüzde 40'ın, çok çocuklu ailelerde de yüzde 30'un üstünde olduğuna işaret etti.

Yoksulluk oranlarında eyaletler arasında farklılıklar görüldüğünü anlatan Schneider, Bavyera eyaletinin yüzde 12,6 ile en düşük orana, Bremen eyaletinin yüzde 28 ile en yüksek orana sahip olduğunu belirtti.

Schneider, ülkenin batı eyaletlerinde yoksulluk oranın yüzde 16,3, doğu eyaletlerinde de yüzde 17,9 olduğuna işaret ederek, "Salgın yıllarında yoksulluk hızla arttı. İki Almanya'nın birleşmesinden bu yana hiçbir zaman bu kadar fazla yoksulluk olmadı. Almanya hiç bu kadar bölünmemişti." dedi.

2021'in sonbaharından bu yana yaşam maliyetlerin artmasıyla yoksulluğun daha da derinleştiğini vurgulayan Schneider, devlet tarafından yapılan yardımların yoksulluktan korumadığını ifade etti.

​​​​​​​

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun kuzeydoğusu için kuvvetli sağanak uyarısı
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay asgari ücrete enflasyon oranında artış istedi
Sinop'ta su altında kalan tarım arazileri zarar gördü
ABD yönetimi Türkiye'nin F-16 modernizasyon planını destekliyor
'Demir Yumruk' operasyonunda 8 bin 690 banka hesabı ile bir özel uçağa el konuldu

Benzer haberler

Almanya'da yoksulluk 1990'dan bu yana en yüksek seviyeye çıktı

Almanya'da yoksulluk 1990'dan bu yana en yüksek seviyeye çıktı

Almanya’dan havalimanlarındaki sorunu gidermek için ülke dışından işçi getirmeye onay

G7'den Rus petrolüne tavan fiyat planı

Almanya: Fas-İspanya sınırında düzensiz göçmenlerin ölümü 'şoke edici'

Almanya: Fas-İspanya sınırında düzensiz göçmenlerin ölümü 'şoke edici'
G7 liderlerinden Ukrayna'ya 'gerektiği sürece' askeri ve mali destek taahhüdü

G7 liderlerinden Ukrayna'ya 'gerektiği sürece' askeri ve mali destek taahhüdü
ABD, gelişmekte olan ülkelere 200 milyar dolar küresel altyapı yatırımı yapacak

ABD, gelişmekte olan ülkelere 200 milyar dolar küresel altyapı yatırımı yapacak