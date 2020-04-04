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Dünya

Almanya'da yaşayan anneden terör örgütü PKK'nın kaçırdığı kızına görüntülü mesaj

Almanya'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan kızı Nilüfer T'ye seslenen anne Maide T, ''Daha geç olmadan, daha büyük yanlışlar yapmadan evine geri dön.'' dedi.

Cüneyt Karadağ   | 04.04.2020
Almanya'da yaşayan anneden terör örgütü PKK'nın kaçırdığı kızına görüntülü mesaj

Berlin

Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri nedeniyle sokakta eylem yapmak yerine görüntülü mesajını sosyal medyadan paylaşan Maide T, kızından evine dönmesini istedi. 

Geçen yıl 12 Kasım'da "okula gidiyorum" diyerek evden ayrılan kızından o günden bu yana haber almadığını ve nerede olduğunu bilmediğini belirten Maide T, ''Kızım Nilüfer seni ne kadar zorluklarla büyüttüm. Birilerinin arkasına takılıp gittin, çok büyük yanlış yaptın. Düşünmeden almış olduğun bir kararla çekip gittin. Hem kendine hem bana yazık ettin. Gittiğin yol doğru yol değil, seçtiğin hayat senin hayatın değil.'' ifadelerini kullandı.

Kızıyla ilgili kaygılarını dile getiren anne, ''Kızım aç mısın, tok musun durumunu hiç bilmiyorum. Lütfen düşün sağlıklı karar ver. Senin yerin başkalarının yeri değin ailenin yeri. Bu acıları bana daha fazla çektirme. Yanlış yoldan geri dön. Doğru olduğunu sanıyorsun ama öyle değil. Orası doğru bir yer değil. Daha geç olmadan daha büyük yanlışlar yapmadan evine geri dön.'' diye konuştu.

Maide T, terör örgütü PKK'ya yakınlığıyla bilinen dernek ile Brandenburg Kapısı ve Federal Meclis önünde gösteri yaparak kızının terör örgütünden kurtarılmasını istemişti.


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