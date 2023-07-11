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Dünya

Almanya'da yapılan ankete göre katılımcıların yüzde 77'si hükümetin çalışmalarından memnun değil

Almanya'da yapılan ankette, ülkede yaşayanların yüzde 77'sinin hükümetin çalışmalarından memnun olmadığı ortaya çıktı.

Cüneyt Karadağ  | 11.07.2023 - Güncelleme : 11.07.2023
Almanya'da yapılan ankete göre katılımcıların yüzde 77'si hükümetin çalışmalarından memnun değil

Berlin

RTL televizyon kanalının 6-7 Temmuz'da 1000 kişiyle yaptırdığı anket sonucuna göre, katılımcıların 77'si Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti'den (FDP) oluşan koalisyon hükümetinden memnun olmadığını ifade etti.

Şubatta yapılan aynı anketin sonucunda hükümete olan memnuniyetsizlik oranı yüzde 64 olarak kayıtlara geçmişti.

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