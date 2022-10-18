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Dünya

Almanya'da terör örgütü PKK'ya yönelik bazı adreslerde detaylı arama yapıldı

Almanya'nın Saarland eyaletinde terör örgütü PKK'ya yönelik bazı adreslere düzenlenen baskınlarda detaylı arama yapıldığı bildirildi.

Mesut Zeyrek   | 18.10.2022
Almanya'da terör örgütü PKK'ya yönelik bazı adreslerde detaylı arama yapıldı

Köln

Koblenz Başsavcılığınca yapılan açıklamada, savcılık ile Saarbrücken'deki Eyalet Polis Merkezinin birlikte yürüttüğü soruşturma kapsamında sabah 06.00'dan itibaren Saarland'daki 5 mülkün arandığı kaydedildi.

Açıklamada, Almanya'da terör örgütleri listesinde yer alan PKK'nın üyesi olduklarından şüphelenilen kişilerin Lebach, Völklingen, Losheim ve Beckingen'deki evlerinin arandığı, aramaların öğlen saatlerinde tamamlandığı bilgisi paylaşıldı.

Soruşturma kapsamında ayrıca Rheinland-Pfalz'da Koblenz savcılığına bağlı terörizm ve aşırıcılıkla mücadeleden sorumlu devlet merkezince Saarbrücken'deki bir tesisin terörle ilişkili faaliyetlerde bulunduğu şüphesiyle arandığı kaydedildi.

Saarbrücken'deki eyalet polis merkezince uzun süredir devam eden ve ilk etapta gizli yürütülen soruşturma çerçevesinde, şüphelilerin terör örgütü PKK içinde farklı hiyerarşik seviyelerde aktif olduğu belirtildi.

Açıklamada, bu kişilerin, PKK'nın yıllık bağış toplama kampanyalarına katıldıkları, PKK ile ilgili etkinlikler düzenledikleri, katılımcıları örgüte üye yaptıkları ve ilgili alan yöneticisinden talimat aldıkları ve uyguladıklarından şüphelenildiği ifade edildi.

Eyalet polis sözcüsü Stephan Lassotta, yerel basına yaptığı açıklamada, aramaların amacının sadece delil toplamak olduğunu, söz konusu aramalarda tutuklama olmadığını belirtti.

Almanya’da iç istihbarat servisi olan Anayasayı Koruma Teşkilatının 2021 raporunda, terör örgütü PKK'nın 14 bin 500 üyesi bulunduğu açıklanmıştı.

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