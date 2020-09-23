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Dünya

Almanya'da terör örgütü PKK tarafından kızı kaçırılan annenin eylemi sürüyor

Almanya'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Nilüfer T’nin annesi Maide T ve beraberindeki grup başkent Berlin’de eylemine devam etti.

Cüneyt Karadağ   | 23.09.2020
Almanya'da terör örgütü PKK tarafından kızı kaçırılan annenin eylemi sürüyor

Berlin

Almanya'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Nilüfer T’nin annesi Maide T, başkent Berlin’de eylemine devam etti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel’in başkanlığında düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısı öncesinde Başbakanlık binasının önüne gelen Maide T. ve beraberindeki grup burada gösteri yaptı.

"Benim yılacağımı bıkıp usanacağımı sanıyorlar ama yanılıyorlar"

Anne Maide T. yaptığı açıklamada, "Benim yılacağımı bıkıp usanacağımı sanıyorlar ama yanılıyorlar. Mücadelemden asla vazgeçmeyeceğim." dedi.

Maide T. eylemleri sonrası kendisiyle irtibata geçen terör örgütü mağduru ailelerle de görüştüğünü söyledi.

Avrupa'daki ailelerin terör örgütü sempatizanları tarafından çocukları hakkında verilen yanlış bilgilerle oyalandığını belirten acılı anne, terör örgütüne tepki göstermeyen ailelere de seslenerek, "Terör örgütüne kim destek veriyorsa o ateş onları da bir gün yakacak." ifadesini kullandı.

Almanya'da 12 Kasım 2019'da "Okula gidiyorum" diyerek evden ayrılan kızından haber alamayan Maide T, daha önce bölücü terör örgütü PKK'ya yakınlığıyla bilinen "Navende Kurdistaniyen li Berlin" derneğinin önünde, kent merkezindeki Brandenburg Kapısı’nda, Federal Meclis ve Başbakanlığın önünde eylem yaparak kızının terör örgütünden kurtarılmasını istemişti.

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