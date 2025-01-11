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Dünya

Almanya'da polisin, AfD karşıtı protestoculara köpekli müdahalesi tepki çekti

Almanya'nın başkenti Berlin'in güneyinde yer alan Riesa kentinde, Almanya için Alternatif (AfD) Partisinin düzenlediği kongreyi protesto etmek isteyenlere polisin köpekli müdahalesi tepki çekti.

Mesut Zeyrek  | 11.01.2025 - Güncelleme : 11.01.2025
Almanya'da polisin, AfD karşıtı protestoculara köpekli müdahalesi tepki çekti

Köln

Aşırı sol grupların öncülüğünde, binlerce kişi ülkenin çeşitli kentlerinden tren ve otobüslerle Riesa'ya gelerek AfD'nin kongresini protesto etti.

Protestocular ile polis arasında zaman zaman arbede yaşandı.

Farklı sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntülerde, polisin köpeğini kullanarak bir protestocuyu caddeden çıkardığı görüldü.

Görüntülerde, polisin Alman çoban köpeğinin başından tutup bu protestocunun üstüne bastırarak onu ısırtmaya çalışması dikkati çekti.

Polis köpeğinin protestocuyu ısırmadığı görülen görüntüleri izleyen sosyal medya kullanıcıları ise bu duruma tepki gösterdi.

Saksonya polisi, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, videodan haberdar olduklarını ve operasyonun takibi kapsamında bunu tartışıp inceleyeceklerini ifade etti.

Sabahın erken saatlerinde başlayan gösterilerin gün boyu sürmesi bekleniyor.

AfD kongresinde yapılan oylamada partinin başbakan adayı Alice Weidel olmuştu.

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