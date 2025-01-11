Almanya'da polisin, AfD karşıtı protestoculara köpekli müdahalesi tepki çekti
Almanya'nın başkenti Berlin'in güneyinde yer alan Riesa kentinde, Almanya için Alternatif (AfD) Partisinin düzenlediği kongreyi protesto etmek isteyenlere polisin köpekli müdahalesi tepki çekti.
Köln
Aşırı sol grupların öncülüğünde, binlerce kişi ülkenin çeşitli kentlerinden tren ve otobüslerle Riesa'ya gelerek AfD'nin kongresini protesto etti.
Protestocular ile polis arasında zaman zaman arbede yaşandı.
Farklı sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntülerde, polisin köpeğini kullanarak bir protestocuyu caddeden çıkardığı görüldü.
Görüntülerde, polisin Alman çoban köpeğinin başından tutup bu protestocunun üstüne bastırarak onu ısırtmaya çalışması dikkati çekti.
Polis köpeğinin protestocuyu ısırmadığı görülen görüntüleri izleyen sosyal medya kullanıcıları ise bu duruma tepki gösterdi.
Saksonya polisi, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, videodan haberdar olduklarını ve operasyonun takibi kapsamında bunu tartışıp inceleyeceklerini ifade etti.
Sabahın erken saatlerinde başlayan gösterilerin gün boyu sürmesi bekleniyor.
AfD kongresinde yapılan oylamada partinin başbakan adayı Alice Weidel olmuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.