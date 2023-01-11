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Dünya

Almanya'da polis çevre aktivistlerini maden köyünden tahliye etmeye hazırlanıyor

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletinde "linyit köyü" olarak bilinen Lützerath'da kömür madeninin genişletilmesini protesto eden aktivistleri bölgeden çıkarmak isteyen polis, barikatları kaldırıp köye girmek için hazırlık yapmaya başladı.

Mesut Zeyrek   | 11.01.2023
Almanya'da polis çevre aktivistlerini maden köyünden tahliye etmeye hazırlanıyor Fotoğraf: Kadir İlboğa/AA

Lützerath

Polis, boşaltılması için köye girişlere izin verilmeyeceğini, köyden çıkışların ise serbest olduğunu duyurdu.

Köyün çevresindeki engelleri kaldırmaya başlayan polisin, çevreye çit kurarak girişleri engellemek istediği belirtildi.

Takviye yapılarak köyün çevresini abluka altına alan polisin tahliye amacıyla köye girmesi durumunda, göstericilerle büyük arbede ve olayların yaşanabileceği belirtiliyor.

Göstericilerin işgali altındaki bölgede zaman zaman alarm vermek amacıyla siren ve zil sesleri duyuluyor.

Bazı aktivistler kendilerini birbirlerine ve ağaçlara zincirlerlerken bazıları ise hazırladıkları mancınığa benzeyen uzun ağaçların ya da ağaçlar arasına kurdukları platformların üzerine tırmanıyor.

Bakan, polisin güvenliği konusunda endişeli

Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaleti İçişleri Bakanı Herbert Reul (CDU), Rheinische Post'a verdiği demeçte, polisin güvenliğiyle ilgili endişelerini dile getirdi.

Lützerath'ta şiddet yanlısı aktivistler olduğunu savunan Reul, içeride ne tür barikatlar ya da bir tuzak olup olmadığının bilinmediği bölgede yapılacak operasyonun polis için her zaman tehlike oluşturduğunu söyledi.

Çevreyi korumanın suç olmadığını savunuyorlar

Ne pahasına olursa olsun linyit maden ocağının genişletilmesine karşı çıkan aktivistler ise çevreyi korumanın suç olmadığını savunup, polisin sert tavrını eleştirdi.

Lützerath köyünde, linyit kömürü çıkaran enerji şirketi RWE'ye tepki gösteren ve iş makinelerinin bölgeye girmesini engellemek isteyen göstericiler, eylemlerini sürdüreceklerini açıklamıştı.

Essen merkezli enerji şirketi RWE ise küresel çaplı enerji krizini gerekçe göstererek, enerji santrallerine güvenli şekilde tedarik sağlanabilmesi için Lützerath'daki maden sahalarını kullanmanın gerekli olduğunu savunuyor.

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