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Dünya

Almanya'da PKK yandaşları Türk vatandaşına saldırdı

Almanya'da terörist elebaşı Abdullah Öcalan'a destek yürüyüşü düzenleyen terör örgütü PKK yandaşları, bir Türk vatandaşına saldırdı.

Mesut Zeyrek   | 11.09.2022
Almanya'da PKK yandaşları Türk vatandaşına saldırdı Fotoğraf: Hasan Esen/AA

Berlin

Essen kentindeki yürüyüşte, PKK yandaşlarının kırmızı ışıkta bekleyen bir vatandaşın aracına sopalar ve taşlarla saldırdığı anlar, sosyal medyada gündem oldu.

Saldırı nedeniyle araçta büyük çapta hasar oluştu.

Alman polisi, yürüyüşe katılan PKK yandaşlarından bazılarını gözaltına aldı.

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