Euro
8.61
Dolar
7.16
BIST 100
1,519.36
Altın
1,835.06
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Artvin, Bilecik, Çankırı, Gaziantep ve Iğdır 7. Olağan İl Kongrelerine partisinin genel merkezinden canlı bağlantıyla katılıyor
logo
Dünya

Almanya'da PKK tarafından kızı kaçırılan anne eylemini sürdürüyor

Almanya'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Nilüfer T'nin annesi Maide T, kızına kavuşmak için yaptığı eylemine devam ediyor.

Cüneyt Karadağ   | 03.02.2021
Almanya'da PKK tarafından kızı kaçırılan anne eylemini sürdürüyor Fotoğraf: Abdulhamid Hoşbaş/AA

Berlin

Anne Maide T, bir yıldan fazladır Başbakanlık önünde eylem yaptığına işaret ederek, bundan sonra eylemini siyasi partiler önünde sürdüreceğini belirtti.

Maide T, eylemini özellikle Almanya'da terör örgütü PKK'ya destek veren partiler önünde yapacağını vurgulayarak, "Bunlar PKK'ya destekleriyle bilinen partiler. Onların genel merkezlerinin önünde eylemimi sürdüreceğim. Bunlar PKK'ya destek verdikçe çocuklarımız ölüyor." ifadelerini kullandı.

Almanya'da 12 Kasım 2019'da "okula gidiyorum" diyerek evden ayrılan kızından haber alamayan Maide T, daha önce bölücü terör örgütü PKK'ya yakınlığıyla bilinen "Navende Kurdistaniyen li Berlin" derneğinin önünde, kent merkezindeki Brandenburg Kapısı'nda, Federal Meclis ve Başbakanlığın önünde eylem yaparak kızının kurtarılmasını istemişti.

Maide T, Şubat 2020'den bu yana terör örgütü PKK'ya karşı eylem yapıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 aşılarının küresel dağıtım eşitsizliğinin muhtemel sonuçları
Uzmanlara göre yeni tehlike mutasyonlu Kovid-19 virüsü
Çin COVAX girişimiyle gelişmekte olan ülkelere 10 milyon doz Kovid-19 aşısı gönderecek
Türkiye'de ilk immün plazma naklinin gerçekleştirildiği merkez 1000 hastaya şifa oldu
Aşılama çalışmalarına henüz başlamayan İran, Kovid-19 vakalarının yeniden artmasından kaygılı

Benzer haberler

Almanya'da PKK tarafından kızı kaçırılan anne eylemini sürdürüyor

Almanya'da PKK tarafından kızı kaçırılan anne eylemini sürdürüyor