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Dünya

Almanya'da PKK tarafından kızı kaçırılan anne başbakanlık önünde gösteri yaptı

Almanya'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Nilüfer T'nin annesi Maide T, başkent Berlin'de kızına kavuşmak için eylem gerçekleştirdi.

Erbil Başay   | 10.11.2021
Almanya'da PKK tarafından kızı kaçırılan anne başbakanlık önünde gösteri yaptı Fotoğraf: Erbil Başay / AA

Berlin

Maide T. ve beraberindeki grup, Başbakanlık binası önünde toplandı.

Nilüfer T'nin fotoğraflarını taşıyan eylemciler, üzerinde "PKK, bir virüstür. Bana, çocuğumu kurtarmak için yardım edin." yazılı pankart açtı.

Anne Maide T, burada yaptığı açıklamada, kızının iki yıl önce kaçırıldığını, bu süreçte kendisine kanser teşhisi konulduğunu ve tedavi gördüğünü belirterek, "Aslında ben eylem yapacak durumda değilim. Önümde daha da zor tedavi süreci var. Bu sürece başlamadan önce kızımın gidişinin ikinci yıl dönümü nedeniyle son bir kez eylem yapma gereğini duydum." dedi.

Tedavi süreci bittikten sonra eylemlerine devam edeceğini dile getiren Maide T, kızına seslenerek, şunları söyledi:

"Kızım ben gerçekten çok hastayım. Seni götüren dinsiz imansızlar sana ne söylüyorlar, senin kafanı beynini nasıl çalıyorlar bilmiyorum ama o vicdansızlara inanıyorsan yazıklar olsun. Ben hastayım. Önümde ağır bir tedavi süreci var. Bu süreci atlatıp atlamayacağım belli değil. Ama bu kadar acı çektiğimi duyduğun halde gelmiyorsan yazıklar olsun sana. Seni götürenleri de Allah paramparça etmeyi nasip etsin."

Maide T. ayrıca, Alman yetkililerinin kendisiyle temasa geçmemesine de tepki gösterdi.

Almanya'da 12 Kasım 2019'da "okula gidiyorum" diyerek evden ayrılan kızından haber alamayan Maide T, daha önce bölücü terör örgütü PKK'ya yakınlığıyla bilinen "Navende Kurdistaniyen li Berlin" derneğinin önünde, kent merkezindeki Brandenburg Kapısı'nda, Federal Meclis ve Başbakanlığın önünde eylem yaparak kızının kurtarılmasını istemişti.

Berlin'de yaşayan Maide T, Şubat 2020'den bu yana terör örgütü PKK'ya karşı eylem yapıyor.

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