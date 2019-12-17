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Dünya

Almanya'da otobüs kapısına ırkçılığı çağrıştıran yazı yazan şoförün görevine son verildi

Almanya'da görev yaptığı belediye otobüsünün kapısına ''Bu otobüsü Alman bir şoför kullanıyor'' yazan şoförün işine son verildi.

Cüneyt Karadağ   | 17.12.2019
Almanya'da otobüs kapısına ırkçılığı çağrıştıran yazı yazan şoförün görevine son verildi

Berlin

Almanya'nın Dresden kentinde görev yaptığı belediye otobüsünün kapısına eski Alman yazı karakteriyle "Bu otobüsü Alman bir şoför kullanıyor" yazan şoförün işine son verildiği bildirildi.

Dresden Trafik İşletmesi Sözcüsü Alman MDR kanalına yaptığı açıklamada, söz konusu şoförün tutumunun rahatsız edici bulunduğu, bu nedenle şoförün görevden alındığını ifade edildi.

Peter Dörffel adlı yolcunun yazıyı fotoğraflayıp sosyal medya hesabından paylaşmasından sonra ortaya çıkan durumun ardından şoföre sosyal medyada ırkçılık yaptığı gerekçesiyle tepki yağdı.

Dörffel, yazıyı görünce çok şaşırdığını ancak bu tür tutumların artık son yıllarda kanıksandığını düşündüğünü belirtti.

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