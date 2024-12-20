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Dünya

Almanya'da Noel pazarına yapılan araçla saldırıda 1 kişi öldü 80 kişi yaralandı

Almanya'nın Magdeburg kentinde bir kişinin aracını Noel pazarında kalabalığın üzerine sürmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişinin öldüğü 80, kişinin yaralandığı belirtildi.

Cüneyt Karadağ  | 20.12.2024 - Güncelleme : 20.12.2024
Almanya'da Noel pazarına yapılan araçla saldırıda 1 kişi öldü 80 kişi yaralandı

Ankara

Alman medyasında yer alan haberlerde kimliği belirsiz bir kişinin, aracını Noel pazarındaki kalabalığın üzerine sürdüğü ifade edildi.

Saldırı sonucu bir kişinin hayatını kaybettiği ve yaklaşık 80 kişinin yaralandığı belirtildi.

Saldırganın polis tarafından gözaltına alındığı da bildirildi.

Noel pazarının kapatıldığı ve insanlardan şehir merkezini terk etmeleri istendiği kaydedildi.

Saldırı, Elbe Nehri'nin yakınındaki Magdeburg Belediye binasının yanında kurulan Noel pazarında yaşandı.

Saksonya-Anhalt Eyaleti Başbakanı Reiner Haseloff yaşanan olaya tepki göstererek, "Noele yaklaştığımız şu günlerde korkunç bir olay." dedi.

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