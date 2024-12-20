Almanya'da Noel pazarına yapılan araçla saldırıda 1 kişi öldü 80 kişi yaralandı
Almanya'nın Magdeburg kentinde bir kişinin aracını Noel pazarında kalabalığın üzerine sürmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişinin öldüğü 80, kişinin yaralandığı belirtildi.
Ankara
Alman medyasında yer alan haberlerde kimliği belirsiz bir kişinin, aracını Noel pazarındaki kalabalığın üzerine sürdüğü ifade edildi.
Saldırı sonucu bir kişinin hayatını kaybettiği ve yaklaşık 80 kişinin yaralandığı belirtildi.
Almanya'nın Magdeburg kentinde kimliği belirsiz bir kişinin Noel pazarındaki kalabalığın üzerine araç sürdüğü olayda, onlarca kişi yaralandı https://t.co/0chuWIz26X pic.twitter.com/3iSd56NgJ5— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) December 20, 2024
Saldırganın polis tarafından gözaltına alındığı da bildirildi.
Noel pazarının kapatıldığı ve insanlardan şehir merkezini terk etmeleri istendiği kaydedildi.
Saldırı, Elbe Nehri'nin yakınındaki Magdeburg Belediye binasının yanında kurulan Noel pazarında yaşandı.
Saksonya-Anhalt Eyaleti Başbakanı Reiner Haseloff yaşanan olaya tepki göstererek, "Noele yaklaştığımız şu günlerde korkunç bir olay." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.