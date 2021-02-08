Euro
8.54
Dolar
7.09
BIST 100
1,536.64
Altın
1,830.13
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ümraniye'de Organize Sanayi bölgesindeki bir fabrikada çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor
logo
Dünya

Almanya'da Müslümanlara yönelik saldırılar 2020'de bir önceki yıla göre arttı

Almanya’da Müslümanlara yönelik saldırıların, 2020’de bir yıl öncesine göre yüzde 2 arttığı bildirildi.

Erbil Başay   | 08.02.2021
Almanya'da Müslümanlara yönelik saldırılar 2020'de bir önceki yıla göre arttı

Berlin

Osnabrücker Zeitung gazetesindeki habere göre, Almanya İçişleri Bakanlığının Sol Parti’nin soru önergesine verdiği cevapta, 2020’de Müslümanlara ve onlara ait kurum, kuruluşlara en az 901 saldırı yapıldığının kayda geçtiği belirtildi.

Söz konusu suçların çoğunlukla aşırı sağcılar tarafından işlendiği aktarıldı.

Saldırılarda 48 kişinin yaralandığı kaydedilerek, 77 olayda ise camilere yönelik saldırı yapıldığı bilgisi paylaşıldı.

Almanya’da 2019’da Müslümanlara ve onlara ait kurum, kuruluşlara yönelik 884 saldırı kayda geçmişti. Böylelikle 2020’de bir yıl öncesine göre Müslümanlara yönelik saldırılar yüzde 2 arttı.

"Bildirilen suçlar sadece buz dağının görünen tepesidir"

Sol Parti Milletvekili Ulla Jelpke, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle kamusal yaşamdaki kısıtlamalara rağmen 2020’de Müslümanlara ve onlara ait kurumlara yönelik işlenin suçların sayısının, bir önceki yılın üzerinde olduğunu belirtti.

Bu sayının, bildirilmeyen suçların da eklenmesiyle, gelecek haftalarda artabileceğine işaret eden Jelpke, şunları kaydetti:

"İmamlara yönelik ölüm tehditleri ve fiziki saldırılar, camilere taşların atılması, Müslüman kadınların başörtüsünün çekilip indirilmesi veya hakaretlere uğramaları... Aşırı sağcı ve ırkçı faillerin, Müslümanlara yönelik nefreti çeşitli şekillerde kendini gösteriyor."

Jelpke, gerçekte sayıların çok daha yüksek olduğunu, birçok kişinin polise suç duyurusunda bulunmadığından bu suçların kayda geçmediğini vurgulayarak, "Bildirilen suçlar sadece buz dağının görünen tepesidir." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran Kovid-19'a karşı geliştirdiği yerli aşı 'Razi Cov Pars'ın tanıtımını yaptı
Fransa, ulusal aşısının ilk siparişlerini İngiltere'ye kaptırdığı için eleştiriliyor
Güney Afrika Cumhuriyeti, AstraZeneca'nın Kovid-19 aşısının kullanımını durdurdu
Sağlık çalışanları ikinci doz Kovid-19 aşılarını bu hafta olmaya başlıyor
Sağlık çalışanları karlı yolları aşarak vatandaşlara Kovid-19 aşısı ulaştırıyor

Benzer haberler

Almanya'da Müslümanlara yönelik saldırılar 2020'de bir önceki yıla göre arttı

Almanya'da Müslümanlara yönelik saldırılar 2020'de bir önceki yıla göre arttı

Beyrut Limanı'nda uzun yıllardır depolanan 52 konteynerlik kimyasal madde Almanya'ya gönderilecek

Almanya'da polis 17 yaşındaki Türk kızını ve babasını hastanelik etti

Gurbetçi babasının çalıştığı bölgede fabrika kurdu, ürettiği akıllı aynaları Avrupa'ya satıyor

Gurbetçi babasının çalıştığı bölgede fabrika kurdu, ürettiği akıllı aynaları Avrupa'ya satıyor
Merkel'den Rusya değerlendirmesi: Derin görüş ayrılıklarına rağmen diyaloğu devam ettirmek diplomatik görevdir

Merkel'den Rusya değerlendirmesi: Derin görüş ayrılıklarına rağmen diyaloğu devam ettirmek diplomatik görevdir
Almanya, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Leipzig ile karşılaşacak Liverpool'a ülkeye giriş izni vermedi

Almanya, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Leipzig ile karşılaşacak Liverpool'a ülkeye giriş izni vermedi