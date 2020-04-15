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Dünya, Koronavirüs

Almanya'da mağazalar, okullar ve berberler kademeli olarak açılacak

Almanya'da Kovid-19 önlemlerinin gevşetilmesi kapsamında 20 Nisan'da mağazalar, 4 Mayıs'ta da okullar ve berberler kademeli olarak açılacak.

Cüneyt Karadağ   | 15.04.2020
Almanya'da mağazalar, okullar ve berberler kademeli olarak açılacak Fotoğraf: Abdulhamid Hoşbaş/AA

Berlin


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Almanya'da Kovid-19 önlemlerinin gevşetilmesi kapsamında 20 Nisan'da mağazalar, 4 Mayıs'ta da okullar ve berberler kademeli olarak açılacak.

Almanya’da Kovid-19 önlemleri çerçevesinde büyük çaplı etkinlik düzenlemek 31 Ağustos’a kadar yasak olacak.

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