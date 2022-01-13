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Dünya, Koronavirüs

Almanya'da Kovid-19 vakaları nedeniyle laboratuvarlar kapasite sınırına yaklaştı

Almanya'da yaygın Kovid-19 vakaları nedeniyle, PCR testi yapan laboratuvarların kapasite sınırına yaklaştığı bildirildi.

Mesut Zeyrek   | 13.01.2022
Almanya'da Kovid-19 vakaları nedeniyle laboratuvarlar kapasite sınırına yaklaştı

Köln

Tıbbi Laboratuvarlar Derneği Başkanı Michael Müller, Rheinischen Post gazetesine yaptığı açıklamada, laboratuvarlardaki yükün fazla olduğunu belirterek sınırlı test kapasitesine karşın artan test aktivesi sonucu laboratuvarların kapasite sınırına yaklaştığını söyledi.

Robert Koch Ensitüsünün (RKI) son verilerine göre Almanya'da Kovid-19 salgınında son 24 saatlik vaka sayısı 81 bin 417, ölü sayısı ise 316 oldu. Böylece ülkede bugüne kadar virüse bağlı can kaybı 115 bin 51 kişiye ulaştı.


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