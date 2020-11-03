Almanya'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Türklerin sayısı 314'e çıktı
Almanya'da Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitiren Türklerin sayısı 314'e yükseldi.
Berlin
Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitiren Türklerin sayısının 314'e yükseldiği bildirildi.
KORONAVİRÜS HABERLERİ
- A'DAN Z'YE KOVİD-19 REHBERİ: Koronavirüsle ilgili aradığınız tüm cevaplar
- KORONAVİRÜSE NASIL YAKALANIYORUZ: Bulaşma riskini artıran ortamlar
- RAKAMLARLA: Ülke ülke koronavirüs istatistikleri
- SAĞLIK BAKANLIĞI VERİLERİ: Türkiye günlük ve genel koronavirüs tablosu
Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, Twitter'dan yaptığı açıklamada, son dönemde Kovid-19 sebebiyle yaşanan can kayıplarının Almanya'daki Türk vatandaşları arasında yeniden artışa geçtiğini belirtti.
Aydın, Almanya'da virüs nedeniyle ölen Türklerin sayısının bugün itibarıyla 314'e yükseldiğini ifade etti.
Almanya'da Kovid-19 salgınına karşı alınan tedbirlerin sıkılaştırıldığına işaret eden Aydın, "Hepimizin bu önlemlere azami ölçüde riayet etmeyi sürdürmesi kendi sağlığımız açısından da önem taşımaktadır." değerlendirmesinde bulundu.
Aydın, vaka sayılarındaki artışın, tedbirlere sıkı sıkıya uyulması hususunda bir uyarı işareti olduğunu kaydetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.