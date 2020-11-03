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Dünya, Koronavirüs

Almanya'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Türklerin sayısı 314'e çıktı

Almanya'da Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitiren Türklerin sayısı 314'e yükseldi.

Erbil Başay   | 03.11.2020
Almanya'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Türklerin sayısı 314'e çıktı Fotoğraf: Abdulhamid Hoşbaş/AA

Berlin

Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitiren Türklerin sayısının 314'e yükseldiği bildirildi.


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, Twitter'dan yaptığı açıklamada, son dönemde Kovid-19 sebebiyle yaşanan can kayıplarının Almanya'daki Türk vatandaşları arasında yeniden artışa geçtiğini belirtti.

Aydın, Almanya'da virüs nedeniyle ölen Türklerin sayısının bugün itibarıyla 314'e yükseldiğini ifade etti.

Almanya'da Kovid-19 salgınına karşı alınan tedbirlerin sıkılaştırıldığına işaret eden Aydın, "Hepimizin bu önlemlere azami ölçüde riayet etmeyi sürdürmesi kendi sağlığımız açısından da önem taşımaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Aydın, vaka sayılarındaki artışın, tedbirlere sıkı sıkıya uyulması hususunda bir uyarı işareti olduğunu kaydetti.

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