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Dünya

Almanya'da kilisedeki silahlı saldırıda 6 kişinin öldüğü belirtildi

Almanya'nın Hamburg kentindeki bir kilisede gerçekleşen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 6 kişinin öldüğü bildirildi.

Cüneyt Karadağ  | 10.03.2023 - Güncelleme : 10.03.2023
Almanya'da kilisedeki silahlı saldırıda 6 kişinin öldüğü belirtildi

Berlin

Alman medyasında yer alan haberlere göre, Yehova Şahitleri'ne ait bir kiliseye silahlı düzenlendi.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişiler ise kaçtı.

Hamburg polisinden yapılan açıklamada, GroßBorstel semtindeki Deelböge Caddesi'ndeki kilisede ateş açıldığı, saldırı sonrası ölenlerin olduğu. çok sayıda kişinin ağır yaralandığı kaydedildi.


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