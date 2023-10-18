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Dünya

Almanya'da kapısına semboller çizilen caminin panjurları yakılmaya çalışıldı

Almanya'nın Bochum kenti yakınlarındaki Dahlhausen beldesinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Sultan Ahmet Camisi'nin kapısına gamalı haç ile Davud Yıldızı sembolleri çizilerek, caminin panjurları yakılmaya çalışıldı.

Mesut Zeyrek  | 18.10.2023 - Güncelleme : 18.10.2023
Almanya'da kapısına semboller çizilen caminin panjurları yakılmaya çalışıldı

Köln

DİTİB Dahlhausen Sultan Ahmet Camisi Dernek Başkanı Güngör Kadir Güven, dün gece camiye yapılan bu saldırıyı sabah namazına gelen cemaatin fark ettiğini söyledi.

Caminin önce yakılmaya çalışıldığını belirten Güven, "Daha sonra giriş kapısına gamalı haç ve Davud Yıldızı sembolü çizildi. Birkaç denemeye rağmen neyse ki panjur alev almadı, şayet alev almış olsaydı bu bir facia olurdu. Camiye yapılan bu saldırıyı en sert biçimde kınıyoruz. Fail ya da faillerinin bir an önce yakalanarak adalete teslim edilmesini talep ediyoruz." dedi.

Cami yönetimi ve cemaati olarak endişe duyduklarını ifade eden Güven, saldırıya dair bilgileri polis ile paylaştıklarını aktardı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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