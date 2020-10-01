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Dünya

Almanya'da H&M'e çalışanları gözetlemekten 35,3 milyon avro ceza

Almanya'da Veri Koruma Otoritesi, İsveçli perakende giyim şirketi H&M'e, Almanya'daki bazı çalışanlarının özel hayatlarının gözetlediğinin tespit edilmesinin ardından 35,3 milyon avro idari para cezası verdi.

Bahattin Gönültaş   | 01.10.2020
Almanya'da H&M'e çalışanları gözetlemekten 35,3 milyon avro ceza

Berlin

Almanya'da Hamburg eyaleti Kişisel Verilerin Korunması Sorumlusu Johannes Caspar, yaptığı açıklamada, Almanya'da Nürnberg'deki bir müşteri hizmetleri merkezinde Hennes & Mauritz (H&M) yöneticilerinin, çalışanların "aile meselelerine ve dini inançlara kadar uzanan" özel bilgilerini topladığının ortaya çıkarılmasından sonra 35,3 milyon avro idari para cezası verildiğini belirtti. 

Caspar, çalışanların özel hayatlarıyla ilgili ayrıntıların elde edilmesi ve bunların saklanmasının, "çalışanların haklarına özellikle tecavüz" olduğunu kaydetti.

H&M de yaptığı açıklamada, Nürnberg'deki veri toplama uygulamalarının şirketin yönetmeliklerinde olmadığını belirterek, çalışanlardan özür diledi.

Şirket, Veri Koruma Otoritesi tarafından verilen cezanın inceleceğini bildirdi.

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