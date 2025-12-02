Dolar
42.43
Euro
49.32
Altın
4,226.98
ETH/USDT
2,856.50
BTC/USDT
88,675.00
BIST 100
11,112.97
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara’da "Aile ve Nüfus On Yılına Doğru Uluslararası Sempozyumu"nun kapanış programında konuşuyor.
logo
Dünya

Almanya'da hakimlik başvurusu reddedilen başörtülü kadının itirazı mahkemece kabul edilmedi

Almanya'nın Hessen eyaletinde başörtülü kadının, hakimlik ve savcılık için yaptığı başvurunun reddedilmesine karşı yaptığı itirazın mahkemece kabul edilmediği bildirildi.

Mesut Zeyrek  | 02.12.2025 - Güncelleme : 02.12.2025
Almanya'da hakimlik başvurusu reddedilen başörtülü kadının itirazı mahkemece kabul edilmedi

Köln

Darmstadt İdare Mahkemesi, Hessen eyaleti Adalet Bakanlığının, başörtülü kadın aleyhine verdiği ret kararının yerinde olduğuna hükmetti.

Mahkeme kararında, hakim ve savcı olarak görev yapanların dini çağrışımlara yol açan giysiye sahip olmasının dünya görüşü ve dini tarafsızlık temel ilkesine aykırı olduğu belirtilirken, kararın temyiz yolunun açık olduğu ifade edildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Müslüman olan ve başörtüsü takmayı dini zorunluluk olarak gören davacı kadın, hakimlik veya savcılık başvuru sürecindeki sözlü mülakatta, başörtüsünü çıkarmaya hazır olmadığını belirtmiş ve başvurusu "başörtüsünün dini sembol olduğu gerekçesiyle" reddedilmiş, konu da mahkemeye taşınmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ankara'da pitbull saldırısına uğrayan çocukların babası, sorumluların cezalandırılması çağrısında bulundu
Bakan Tunç: Hakim ve savcılarımızı hedef gösteren hiçbir girişim 'ifade özgürlüğü' perdesiyle haklı gösterilemez
Silivri'de doğal gaz depolama tesisinde yangın çıktı
Bakan Kurum: Depremden etkilenen 11 ilde artık son tuğlalar konuluyor
Yağışlı hava hafta boyunca etkisini sürdürecek

Benzer haberler

Almanya'da hakimlik başvurusu reddedilen başörtülü kadının itirazı mahkemece kabul edilmedi

Almanya'da hakimlik başvurusu reddedilen başörtülü kadının itirazı mahkemece kabul edilmedi

Bakan Tunç: 11. ve 12. yargı paketleriyle adalet sistemimizin etkinliğini artırmayı hedefliyoruz

Beyaz Saray'ın eyaletlerin yapay zeka yasalarına karşı dava açılması için kararname hazırladığı iddia edildi

ABD'de Epstein dosyalarının kamuoyuna açıklanmasında "sansür ve kısıtlamalar olabileceği" ihtimali gündemde

ABD'de Epstein dosyalarının kamuoyuna açıklanmasında "sansür ve kısıtlamalar olabileceği" ihtimali gündemde
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet