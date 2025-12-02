Almanya'da hakimlik başvurusu reddedilen başörtülü kadının itirazı mahkemece kabul edilmedi
Almanya'nın Hessen eyaletinde başörtülü kadının, hakimlik ve savcılık için yaptığı başvurunun reddedilmesine karşı yaptığı itirazın mahkemece kabul edilmediği bildirildi.
Köln
Darmstadt İdare Mahkemesi, Hessen eyaleti Adalet Bakanlığının, başörtülü kadın aleyhine verdiği ret kararının yerinde olduğuna hükmetti.
Mahkeme kararında, hakim ve savcı olarak görev yapanların dini çağrışımlara yol açan giysiye sahip olmasının dünya görüşü ve dini tarafsızlık temel ilkesine aykırı olduğu belirtilirken, kararın temyiz yolunun açık olduğu ifade edildi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Müslüman olan ve başörtüsü takmayı dini zorunluluk olarak gören davacı kadın, hakimlik veya savcılık başvuru sürecindeki sözlü mülakatta, başörtüsünü çıkarmaya hazır olmadığını belirtmiş ve başvurusu "başörtüsünün dini sembol olduğu gerekçesiyle" reddedilmiş, konu da mahkemeye taşınmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.