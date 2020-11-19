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Dünya

Almanya'da Federal Meclis, hükümetten 'ülkücü hareket'e bağlı derneklerin yasaklanmasının incelenmesini istedi

Almanya’da Federal Meclis, ülkücü harekete bağlı derneklerin yasaklanmasının incelenmesiyle ilgili verilen önergeyi kabul etti.

Cüneyt Karadağ   | 19.11.2020
Almanya'da Federal Meclis, hükümetten 'ülkücü hareket'e bağlı derneklerin yasaklanmasının incelenmesini istedi

Berlin

Almanya’da Federal Meclis, ülkücü harekete bağlı derneklerin yasaklanmasının incelenmesiyle ilgili verilen önergeyi kabul etti.

Federal Mecliste hükümeti oluşturan Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ve Sosyal Demokrat Partisi (SPD) ile muhalefetteki Hür Demokrat Parti (FDP) ve Yeşiller Partisi’nin verdiği "Milliyetçiliğe ve ırkçılığa karşı çıkmak, ülkücü hareketin etkisini bastırmak" başlıklı önerge görüşüldü.

Kabul edilen önergeyle federal hükümete ülkücü hareketin Avrupa’da etkisinin bastırılması için önlemler alınması, faaliyetlerinin Almanya’da yakından takip edilmesi, derneklerinin yasaklanmasının incelenmesi, kamuoyunun ve kurumların ülkücü hareketin hedefleri hakkında bilgilendirilmesi, internet üzerinden propagandaya karşı çıkılması için tüm yasal imkanların kullanılması çağrısında bulunuluyor.

Almanya'da dernekleri kapatma yetkisi kendisinde olan İçişleri Bakanlığı'nın, bu konuda nasıl bir tutum sergileyeceği konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı.





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