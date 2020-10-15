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Dünya

Almanya'da DİTİB camisine kundaklama girişimi

Almanya'nın Schleswig-Holstein eyaletindeki Itzehoe beldesinde, Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Ulu Cami'ye kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kundaklama girişiminde bulunuldu.

Mesut Zeyrek   | 15.10.2020
Almanya'da DİTİB camisine kundaklama girişimi

Köln

Sabaha karşı 02.00 sularında camiye gelen saldırganlarca, caminin ana giriş kapısı ateşe verildi.

Saldırı sonucu camide maddi zarar oluştu.

Itzehoe DİTİB Ulu Cami Dernek Başkanı Kenan Karagöl, yaptığı açıklamada, olay yerinde kapıya asılı kağıt duyuruların tutuşturularak yangın çıkarıldığını ve yangının büyümeden kendiliğinden söndüğünü aktardı.

Camiye yönelik kundaklama girişiminin saat 06.15'te camiye sabah namazına gelen cemaat ve din görevlisince fark edilerek polise haber verildiğini belirten Karagöl, polisin olay yerine gelerek sabaha kadar kriminal inceleme yaptığını ifade etti.

Mart 2018'de yine cami lojmanına yönelik bir saldırı düzenlendiğini hatırlatan Karagöl, “Saldırıdan dolayı ister istemez tedirginlik yaşıyoruz. Saldırıları şiddetle kınıyor, faillerin bir an önce bulunmasını istiyoruz.” dedi.

Güvenlik kameralarının görüş açısına girmeyen saldırıda, saldırgan ya da saldırganların polis tarafından eşkal belirleme çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

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