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Dünya

Almanya'da çok sayıda polis hakkında aşırı sağcı içerik paylaştıkları gerekçesiyle inceleme başlatıldı

Almanya'da Magdeburg Savcılığının, çok sayıda polis hakkında internet üzerinden aşırı sağcı içerik paylaştıkları gerekçesiyle inceleme başlattığı bildirildi.

Erbil Başay   | 21.11.2020
Almanya'da çok sayıda polis hakkında aşırı sağcı içerik paylaştıkları gerekçesiyle inceleme başlatıldı

Berlin

 Almanya'da Magdeburg Savcılığının, çok sayıda polis hakkında internet üzerinden aşırı sağcı içerik paylaştıkları gerekçesiyle inceleme başlattığı bildirildi.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, Whatsapp uygulamasındaki gruplarda aşırı sağcı içeriklerin paylaşıldığına ilişkin anonim ihbarın Saksonya-Anhalt eyaletinin İçişleri Bakanlığına ulaşmasının ardından bakanlık harekete geçti.

Bakanlığın suç duyurusunda bulunmasıyla Magdeburg Savcılığı konuyla ilgili inceleme başlattı ve bu kapsamda yaklaşık 50 polisin cep telefonuna el konuldu.

Sachsen-Anhalt Eyaleti Polis Sendika (GdP) Başkanı Uwe Bachmann, bu ağır suçlamaların kamuyla paylaşılmasını eleştirerek, olayla ilgisi olmayan birçok polisin incelemeden etkilendiğini belirtti.

Yazıda çok genel suçlamalarda bulunulduğunu savunan Bachmann, şüpheli grubun hızlı şekilde ortaya çıkarılmasını ümit ettiğini kaydetti.

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