Euro
9.03
Dolar
7.62
BIST 100
1,323.95
Altın
1,873.61
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Almanya'da cami yakınındaki aydınlatma direğine İslamofobik yazılar yazıldı

Almanya'da DİTİB'e bağlı Hz. Ömer Camisi'nin karşısındaki aydınlatma direğine İslamofobik yazılar yazıldı.

Mesut Zeyrek   | 20.11.2020
Almanya'da cami yakınındaki aydınlatma direğine İslamofobik yazılar yazıldı

Nordrhein-Westfalen

Almanya'nın Baden Württemberg eyaletindeki Sulz am Neckar beldesinde, bir caminin bulunduğu cadde üzerindeki aydınlatma direğine, ırkçı ifadelerin yanı sıra İslam’a ve Müslümanlara yönelik hakaretlerin yer aldığı kağıtlar yapıştırıldı.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Hz. Ömer Camisi'nin karşısındaki aydınlatma direğine yapıştırılan kağıtlarda, Müslümanlar aleyhine çirkin ifadeler kullanılırken, "Almanya Almanlarındır", "Yabancılar defolun” şeklinde ırkçı ifadeler yer aldı.

Sulz am Neckar DİTİB Hz. Ömer Camisi Dernek Başkanı Ali İpekçioğlu, cami derneklerinin 35 yıl önce kurulduğunu ve şimdiye dek hiç böyle bir olayla karşılaşmadıklarını, bu saldırının kendilerini çok üzdüğünü söyledi.

Cuma namazı çıkışında yazıların cemaat tarafından fark edilerek polise bilgi verildiğini belirten İpekçioğlu, aydınlatma direğinin camilerine 8-10 metre mesafede olduğunu, saldırganı görmediklerini kaydetti.

Polisin olayla ilgili inceleme başlattığı bildirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yeni Malatyaspor'da bir oyuncunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
İtalya'da son 24 saatte 699 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Dünya genelinde tedavisi süren Kovid-19 hastası sayısı 16 milyonu aştı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 258 bini geçti

Benzer haberler

Almanya'da cami yakınındaki aydınlatma direğine İslamofobik yazılar yazıldı

Almanya'da cami yakınındaki aydınlatma direğine İslamofobik yazılar yazıldı

Almanya Demokratik Ülkücü Türk Dernekleri Federasyonundan meclisteki ithamlara tepki

Mesut Özil'den İslam karşıtlığını iyilikle etkisiz hale getirme çağrısı

ABD'nin dünya polisliği: Amerika ana kıtası dışında 320 binden fazla ABD askeri bulunuyor

ABD'nin dünya polisliği: Amerika ana kıtası dışında 320 binden fazla ABD askeri bulunuyor
Almanya'da Federal Meclis, hükümetten 'ülkücü hareket'e bağlı derneklerin yasaklanmasının incelenmesini istedi

Almanya'da Federal Meclis, hükümetten 'ülkücü hareket'e bağlı derneklerin yasaklanmasının incelenmesini istedi
IMF'den Alman ekonomisi için 'Kovid-19 krizinde iyi not' değerlendirmesi

IMF'den Alman ekonomisi için 'Kovid-19 krizinde iyi not' değerlendirmesi