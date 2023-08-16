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Dünya

Almanya'da cami duvarına terör örgütü PKK yandaşlarınca yazı yazıldı

Almanya’nın Aşağı Saksonya eyaletindeki Hannover kentinde cami duvarına bölücü terör örgütü PKK yandaşları tarafından yazı yazıldı.

Mesut Zeyrek  | 16.08.2023 - Güncelleme : 16.08.2023
Almanya'da cami duvarına terör örgütü PKK yandaşlarınca yazı yazıldı

Köln

Diyanet İşleri Türk İslam Birliğinden (DİTİB) yapılan açıklamada, Birliğe bağlı Hannover Merkez Camisi’ne önceki gün yerel saatle 04.40 sularında kimliği belirsiz kişilerce sprey boyayla yazılan yazının sabah namazına gelen cemaat tarafından fark edilerek cami yönetimine haber verildiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hannover DİTİB Merkez Camisi Dernek Başkanı Mehmet Zengin de camilerine yönelik daha önce de benzer saldırıların yapıldığını belirtti.

Yaşanılan olaydan büyük üzüntü duyduklarını ifade eden Zengin, şunları kaydetti:

"Başta cami cemaatimiz olmak üzere din görevlilerimiz ve bizler tedirginlik içerisindeyiz ve endişe duyuyoruz. Şehirde huzur ve güven ortamının bu şekilde zarar görmesine müsaade etmeyeceğiz. Olayın resmi makamlar tarafından en kısa zamanda çözüleceğini umuyor, fail ya da faillerinin bulunarak adalete teslim edilmesini talep ediyoruz."

Söz konusu yazıyı sildiklerini aktaran Zengin, olayı kamera kayıtlarıyla polise intikal ettirdiklerini belirtti.

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