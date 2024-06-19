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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Almanya'da bir lisede "Filistin'e destek gösterisi endişesiyle" mezuniyet töreni iptal edildi

Almanya'da bir lise, "öğrencilerinin Filistin'e destek vermek için gösteri yapabileceği endişesiyle" temmuzda düzenlenmesi planlanan mezuniyet törenini iptal etti.

Erbil Başay  | 19.06.2024 - Güncelleme : 19.06.2024
Almanya'da bir lisede "Filistin'e destek gösterisi endişesiyle" mezuniyet töreni iptal edildi Fotoğraf: Halil Sağırkaya/AA

Berlin

Ülke basınında yer alan haberlere göre, Berlin'deki Tiergarten Lisesi yönetimi, bu yıl mezun olacak öğrencilere ve ebeveynlerine yazı gönderdi.

Yazıda, "güvenilir bir kaynaktan", 5 Temmuz'da yapılması öngörülen törende mezunların büyük bir bölümünün siyasi gösteri yapmayı planladığı bilgisinin alındığı belirtildi.

Okul yönetiminin, törende taşkınlıkların yaşanabileceği ve etkinlikte güvenliği sağlamanın garanti altına alınamayacağı endişesi taşıdığı aktarılan yazıda, törenin iptal edildiği kaydedildi.

Yazıda, bu durumun "üzücü" olduğu ifade edilerek öğrencilerin karnelerini temmuz başında okuldan alabileceği bilgisi verildi.

Haberlerde, törenin okul dışında bir sinemada yapılmasının öngörüldüğü ve okul yönetiminin törende Filistin'i sembolize eden puşiyi (Filistin kefiyesi) yasaklayamayacağından böyle karar verildiği aktarıldı.

Bir WhatsApp grubunda yer alan 120 öğrenciden 50'sinin törene Filistin'i desteklemek için Filistin kefiyesi takarak katılmak istediğine ilişkin bilgi alındığı ifade edilen haberde, velilerin törende özel bir güvenliğin görevlendirilmesi yönündeki teklifinin de okul yönetimince reddedildiği kaydedildi.

Berlin eyaletinin Eğitim, Gençlik ve Aile Bakanlığından yapılan açıklamada, konunun basından öğrenildiği ve ilgili daireye iletildiği belirtildi.

Açıklamada, "okul yönetimiyle bir çözüm bulunmasının amaçlandığı ve karnelerin öğrencilere uygun bir ortamda verilmesini sağlamak istendiği" kaydedildi.

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