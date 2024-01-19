Dolar
30.20
Euro
32.93
Altın
2,028.08
ETH/USDT
2,493.10
BTC/USDT
41,925.00
BIST 100
7,996.70
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Almanya'da 50 binden fazla kişi, aşırı sağcıları protesto etti

Almanya'nın Hamburg kentinde toplanan yaklaşık 50 bin kişi, ülkedeki ırkçılığı ve aşırı sağcıları protesto etti.

Mesut Zeyrek  | 19.01.2024 - Güncelleme : 19.01.2024
Almanya'da 50 binden fazla kişi, aşırı sağcıları protesto etti

Köln

Hamburg kentinin Jungfernstieg bulvarında toplanan yaklaşık 50 bin kişi, "Hamburg ayağa kalkıyor - Aşırı sağcılığa ve Neo-Nazi ağlarına karşı" temasıyla gösteri düzenlendi.

Göstericiler, ellerinde aşırı sağ karşıtı sloganların yazılı olduğu dövizler taşıdı.

Almanya'da ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve aşırı sağcılığı eleştiren sloganlar atan göstericiler, aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi (AfD) politikacıları ve Avusturyalı aşırı sağcı Martin Sellner'e tepki gösterdi.

Göstericiler, aşırı sağcı AfD'nin kapatılması istedi.

Aşırı sağcı AfD politikacıları ve Avusturyalı aşırı sağcı Sellner'in, Almanya'nın Postdam şehrinde, milyonlarca yabancı kökenlinin Almanya'dan sınır dışı edilmesini öngören plan üzerine gizlice görüştükleri ortaya çıkmıştı.

Organizatörlere göre gösteriye 80 bin, polise göre ise 50 binden fazla kişi katıldı.

AfD'nin yasaklanması tartışmaları sürüyor

Almanya'da birçok siyasetçi ve seçmen, yabancı ve Müslüman karşıtı olarak bilinen AfD'nin yasaklanmasından yana görüş bildiriyor.

AfD, Federal Mecliste 78 milletvekiliyle temsil ediliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: İsrail'in yalanlarını ifşa etmekten vazgeçmeyeceğiz
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Her olumsuz siyasi söylem de turizmi etkiliyor
Türk İşbirliği Teşkilatları Koordinasyon Komitesi 4. Toplantısı İstanbul'da düzenlendi
İstanbul Valiliğinden fırtına uyarısı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Muş'ta iki kız öğrencinin ölümüne ilişkin inceleme

Benzer haberler

Almanya'da 50 binden fazla kişi, aşırı sağcıları protesto etti

Almanya'da 50 binden fazla kişi, aşırı sağcıları protesto etti

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet