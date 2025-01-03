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Dünya

Almanya ve Fransa dışişleri bakanlarının, Şam ziyaretinin AB adına yapıldığı duyuruldu

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un, AB'yi temsilen Suriye'nin başkenti Şam'ı ziyaret ettiğini bildirdi.

Selen Valente Rasquinho  | 03.01.2025 - Güncelleme : 03.01.2025
Almanya ve Fransa dışişleri bakanlarının, Şam ziyaretinin AB adına yapıldığı duyuruldu Fotoğraf: Dursun Aydemir/AA

Brüksel

Kallas, X hesabından Barrot ve Baerbock'un Şam ziyaretiyle ilgili paylaşım yaptı.

Toprak bütünlüğü, kapsayıcı hükümet, azınlıkların korunması mesajı

Barrot ve Baerbock'un kendisi adına AB'yi temsilen orada bulunduklarını belirten Kallas, "Suriye'nin yeni liderliğine mesajımız, bölgesel aktörlerle mutabık kalınan ilkelere saygı gösterilmesi, tüm sivillerin ve azınlıkların korunmasının sağlanması son derece önemlidir." ifadelerini kullandı.

Sabah saatlerinde Barrot ve Baerbock'un, Suriye'de yeni yönetimle görüşmek için Şam'ı ziyaret ettiği duyurulmuştu.

Kallas, Şam'da Baas rejiminin devrilmesinin ardından 14 Aralık'ta Ürdün'de, Türkiye dahil bölge ülkeleriyle bir araya gelmiş, ortak basın toplantısında Suriye'nin toprak bütünlüğünün desteklenmesi, azınlıkların korunması ve kapsayıcı bir hükümet kurulması gerekliliği üzerinde anlaşıldığı bildirilmişti.





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