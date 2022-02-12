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Dünya

Almanya, vatandaşlarından Ukrayna’yı terk etmelerini istedi

Erbil Başay   | 12.02.2022
Almanya, vatandaşlarından Ukrayna’yı terk etmelerini istedi

Berlin


Almanya Dışişleri Bakanlığının seyahat uyarıları kapsamında yaptığı açıklamada, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimin Ukrayna sınırı yakınlarında Rus askerlerinin yoğun varlığı ve hareketlerinden dolayı son günlerde arttığı belirtilerek bir askeri çatışmanın dışlanamayacağı belirtildi. Açıklamada, "Şu anda Ukrayna'daysanız, orada olmanızın zorunlu olup olmadığını kontrol ediniz. Değilse, kısa sürede ayrılın." ifadesi kullanıldı.

Mısır’da bulunan Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock da Kiev’de Alman Büyükelçiliğinin açık tutulacağı, ancak diplomatik personelin azaltılacağını aktardı. Baerbock, bunun Ukrayna'da bulunan Alman kurumları ve öğretmenler için de geçerliği olduğuna işaret ederek diplomatik personelin ailelerinden de ülkeyi terk etmelerini istedi. Ukrayna’da tüm senaryolara hazırlıklı olmak gerektiğini vurgulayan Baerbock, "Diplomatik yollardan bir çözüm bulmak için var gücümüzle çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, 14 Şubat’ta Kiev’e, ertesi gün de Moskova’ya gitmeyi planlıyor.

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