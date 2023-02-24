Almanya Ukrayna’ya vermeyi taahhüt ettiği Leopard 2 tanklarının sayısını 18’e çıkardı
Berlin
Almanya'nın Ukrayna’ya sağlamayı taahhüt ettiği Leopard 2 A6 tipi ana muharebe tank sayısını 18’e çıkardığı bildirildi.
Almanya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Savunma Bakanı Boris Pistorius’un Alman ordusunun stoklarından Ukrayna’ya 4 Leopard 2 A6 tipi ana muharebe tankı daha sağlama kararı aldığı belirtildi.
Açıklamada, böylece Almanya’nın Ukrayna’ya vereceği ana muharebe tank sayısının 18’e çıkarıldığı belirterek bu kararla Portekiz ve İsveç’in Ukrayna’ya sağlayacağı Leopard 2 tanklarıyla karma bir Ukrayna taburu oluşturulabileceği kaydedildi.
Almanya 25 Ocak'ta Ukrayna'ya 14 Leopard A6 tankı sağlayacağını açıklamıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.