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Dünya

Almanya tüm tatilcilerden 1 Ağustos'tan itibaren zorunlu Kovid-19 testi isteyecek

Almanya'da hükümet 1 Ağustos'tan itibaren tatilden dönecek herkese ülkeye girişlerde zorunlu yeni tip koronavirüs testi (Kovid-19) şartı getirmeyi planlıyor.

Cüneyt Karadağ   | 30.07.2021
Almanya tüm tatilcilerden 1 Ağustos'tan itibaren zorunlu Kovid-19 testi isteyecek

Berlin

Sağlık Bakanı Jens Spahn, tatilcilere zorunlu Kovid-19 testi başlatmayı planladıklarını belirterek, "Almanya'ya gelen tüm aşısız yolcular, uçak, araba veya trenle gelip gelmediklerine bakılmaksızın test yapmalıdır. Böylece riski azaltmış olacağız." dedi.

Spahn, ayrıca herkese aşı olma çağrısını yineledi.

Alman haber ajansı DPA, Bakanlar Kurulu'nun yeni seyahat önlemlerini bugün onaylamasının beklendiğini ve 1 Ağustos'tan itibaren yürürlüğe gireceğini bildirdi.

Düzenlemeye göre, Almanya'ya seyahat eden kişilerin bulundukları ülkeden ayrılmadan 72 saat öncesine kadar test yaptırmaları gerekecek.

Son 6 ay içinde aşılarının tam olduğunu veya Kovid-19 geçirdiğini kanıtlayabilen yolcular önlemden muaf tutulacak.

Negatif test, aşı veya iyileşme kanıtı ibraz edemeyenlerin, on günlük bir süre boyunca kendilerini karantinaya almaları istenecek.

Ülkedeki Kovid-19 salgınında son 24 saatte 2 bin 454 yeni vaka sayısı kaydedildi.

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