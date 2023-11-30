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Dünya

Almanya Savunma Bakanı Pistorius: Silah ihracatı konusunda daha esnek olmalıyız

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, ülkesinin silah ihracatı konusunda daha "esnek" bir politika benimsemesi gerektiğini söyledi.

Cüneyt Karadağ  | 30.11.2023 - Güncelleme : 30.11.2023
Almanya Savunma Bakanı Pistorius: Silah ihracatı konusunda daha esnek olmalıyız

Berlin

Berlin Güvenlik Konferansı'ndaki bir panelde konuşan Bakan Pistorius, "Daha açık fikirli bir politikaya ve strateji değişikliğine ihtiyacımız var." dedi.

Pistorius, bugünün çok kutuplu dünyasında Almanya'nın stratejik öneme sahip bölgesel güçlerle savunma işbirliğini geliştirmesi gerektiğini belirterek "Silah ihracatı konusunda daha esnek olmalıyız, dünyanın her yerinde stratejik ortaklara ihtiyacımız olduğunun daha fazla farkında olmalıyız, özellikle de kurallara dayalı uluslararası düzeni destekleyen ve bu düzenin yanında duran ülkelerle." diye konuştu.

Uluslararası güvenlik ortamındaki değişikliklerin Almanya'nın "katı kısıtlayıcı yaklaşımını" yeniden gözden geçirmesini gerekli kıldığını vurgulayan Pistorius, sadece Almanya'nın değerlerini bütünüyle paylaşan ülkelere silah satışına izin verilmesi ya da savunma sanayi işbirliği yapılmasının doğru olmadığını söyledi.

Bu yaklaşımın değişmesi ve istenen standartlara sahip olmasalar bile stratejik açıdan önemli ülkelerle savunma sanayi işbirliğinin geliştirilmesi gerektiğini kaydeden Pistorius, "Bence değerlerimizin hepsini değil ama çoğunu paylaşan ülkelerle de işbirliği yapmalıyız." ifadesini kullandı.

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