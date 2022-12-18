Dolar
18.65
Euro
19.82
Altın
1,793.22
ETH/USDT
1,175.10
BTC/USDT
16,675.00
BIST 100
5,214.29
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Ankara İl Başkanlığı 13. Olağan Kongresi'nde konuşuyor
logo
Dünya

Almanya salgın hastalıklar, personel eksikliği ve ilaç sıkıntısıyla mücadele ediyor

Almanya'da artan grip vakaları, RSV solunum yolu virüsü salgını, Kovid-19 salgını, personel eksikliği ve ilaç sıkıntısı, sağlık sistemini krizin eşiğine getirdi.

Mesut Zeyrek   | 18.12.2022
Almanya salgın hastalıklar, personel eksikliği ve ilaç sıkıntısıyla mücadele ediyor

Köln

Alman Tabipler Birliği Başkanı Klaus Reinhardt, Tagesspiegel gazetesine verdiği demeçte, bazı ilaçları temin etmekteki darboğaza dikkat çekerek halkı imece usulüyle birbirine yardım etmeye çağırdı.

Ecza dolaplarındaki kullanılmayan ilaçların değerlendirilebileceğine işaret eden Reinhardt, "Sağlıklıysanız, stokta bulunan ilaçları hastalara vermelisiniz. İlaçlar için bir tür bitpazarı tarzı bir oluşuma ihtiyaç var." ifadesini kullandı.

Alman Hastaneler Birliği (DKG) Başkanı Gerald Gass, sağlık personelinde yüzde 9 ila 10 düşüş olduğunu belirterek "Bu da neredeyse her on çalışandan birinin hasta olduğu anlamına geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Gass, salgın hastalıklar nedeniyle hastalanan personele ilave olarak, Kovid-19 salgını, çocuklarda yaygın olarak görülen grip ve RSV solunum yolu virüsü nedeniyle sorunun büyüyerek devam ettiğini vurguladı.

Sağlık sistemindeki sorunların bunlarla sınırlı olmadığını belirten uzmanlar, sağlık sigortası şirketlerindeki bürokrasiden de şikayetçi oldu.

Uzmanlar ayrıca sağlık sisteminde çalışmak üzere yeterli kalifiye personelin yetişmediğine dikkat çekerek her yıl emekli olan yüz binlerce personelin yerinin doldurulamadığına işaret etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Marmara Denizi'nde yarın fırtına bekleniyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hanuka Bayramı mesajı
Türkiye Karadeniz'den gelen soğuk havanın etkisine girecek
Türkiye, Almanya ve Yunanistan heyetleri Brüksel'de üçlü görüşme gerçekleştirdi
Bozcaada ve Gökçeada'ya feribot seferlerine fırtına engeli

Benzer haberler

Almanya salgın hastalıklar, personel eksikliği ve ilaç sıkıntısıyla mücadele ediyor

Almanya salgın hastalıklar, personel eksikliği ve ilaç sıkıntısıyla mücadele ediyor

Türkiye, Almanya ve Yunanistan heyetleri Brüksel'de üçlü görüşme gerçekleştirdi

Almanya'daki dev akvaryumun patlama nedeninin metal yorgunluğu olabileceği belirtildi

Savaş nedeniyle Almanya'ya gelen Ukraynalıların yüzde 26'sı ülkede kalmak istiyor

Savaş nedeniyle Almanya'ya gelen Ukraynalıların yüzde 26'sı ülkede kalmak istiyor
Almanya'da kötü hava koşulları hayatı olumsuz etkiledi

Almanya'da kötü hava koşulları hayatı olumsuz etkiledi
3 soruda Almanya'da çifte vatandaşlık

3 soruda Almanya'da çifte vatandaşlık
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet