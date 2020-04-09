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Dünya, Koronavirüs

Almanya Sağlık Bakanı Spahn: Kovid-19'a yakalanan 50 binden fazla kişi iyileşti

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan 50 bin kişinin iyileştiğini söyledi.

Erbil Başay   | 09.04.2020
Almanya Sağlık Bakanı Spahn: Kovid-19'a yakalanan 50 binden fazla kişi iyileşti Fotoğraf: Abdulhamid Hoşbaş/AA

Berlin


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, Berlin’de düzenlediği basın toplantısında, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için Almanya'da günlük yaşantıyı ciddi şekilde etkileyen tedbirlerin alındığını belirtti. 

Spahn, “Alınan tedbirler etkisini gösteriyor. Başarıyı görüyoruz. Robert Koch Enstitüsünün kayıtlarına göre yaklaşık 110 bin vaka var. 50 binden fazla kişi de iyileşti. Yeni vakalar azalıyor.” dedi.

Ülkede yarından itibaren Paskalya döneminin başlayacağına işaret eden Spahn, elde edilen bu başarıyı tehlikeye atmamak için halkı Paskalya döneminde de tedbirlere uymaya çağırdı.

Spahn, önlemler kapsamındaki kısıtlamaları adım adım kaldırarak hayatın normale dönmesinin hedeflendiğini ancak bunun henüz çok uzak olduğunu vurguladı.

Alman sağlık sisteminin iyi bir temele sahip olduğunu belirten Spahn, şu an yaklaşık 3 bin kişinin Kovid-19’dan dolayı yoğun bakımda bulunduğunu, hastanelerde 10 binden fazla yoğun bakım yatağının boş olduğunu ifade etti.

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