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Dünya

Almanya Polonya’ya, hava sahasının gözetilmesine destek verme teklifinde bulundu

Polonya'nın Ukrayna sınırında bulunan Przewodow köyüne füze düşmesinin ardından Almanya Polonya’ya, hava sahasının gözetilmesine Alman Eurofighter savaş uçaklarıyla destek verme teklifinde bulundu.

Erbil Başay   | 16.11.2022
Almanya Polonya’ya, hava sahasının gözetilmesine destek verme teklifinde bulundu Fotoğraf: Artur Widak/AA

Berlin

Almanya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Christian Thiels, Berlin’de düzenlenen basın toplantısında Polonya’daki olaya hızlı tepki gösterilmesi konusunda Almanya’nın Polonya’ya, hava sahasının gözetilmesi konusunda destek vermeyi teklif ettiğini belirtti.

Polonya’ya, ülkenin hava sahasının kontrolü kapsamında yürütülen “hava polisliği” görevine Alman Eurofighter uçaklarının katılmasını önerdiklerini anlatan Thiels, “Polonya isterse bu, yarından itibaren yapılabilir." ifadesini kullandı.

Thiels, savaş uçaklarının bunun için Polonya’da konuşlanması gerekmediğini, devriyelerin Almanya'daki üslerden gerçekleşebileceğini belirtti.

Bu bağlamda Polonya tarafıyla temasta olduklarını aktaran Thiels, Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht’in de bugün Polonyalı mevkidaşıyla görüşeceğini kaydetti.

Toplantıya katılan Alman Hükümeti Sözcü Yardımcısı Wolfgang Büchner de Alman hükümeti olarak Polonya'nın Ukrayna sınırındaki Przewodow köyünde meydana gelen ve en az iki kişinin hayatını kaybettiği olaydan dolayı dehşete düştüklerini belirtti.

Büchner Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile görüşerek taziyelerini ilettiğini aktardı.

Olayla ilgili incelemelerin devam ettiğine işaret eden Büchner, Rusya’nın Ukrayna’ya karşı savaşı ve dün Ukrayna’daki sivil hedeflere yönelik füze saldırılarının olmaması durumunda bu olayın yaşanmayacağını belirtti.

Büchner, Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un söz konusu olayın titizlikle aydınlatılmasının gerekli olduğunu söylediğini de kaydetti.

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