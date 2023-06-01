Dolar
20.81
Euro
22.34
Altın
1,977.03
ETH/USDT
1,856.80
BTC/USDT
26,880.00
BIST 100
4,953.80
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Almanya, ordusundaki askeri personel sayısını artırmak istiyor

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Alman Silahlı Kuvvetlerindeki (Bundeswehr) askeri personel sayısının, 2031 yılına kadar 203 bine çıkarılması hedefine ulaşmak için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını söyledi.

Mesut Zeyrek  | 01.06.2023 - Güncelleme : 01.06.2023
Almanya, ordusundaki askeri personel sayısını artırmak istiyor

Köln

Bakan Pistorius, Köln'deki Silahlı Kuvvetler Personel Yönetimi Federal Ofisi'ni ziyareti sonrasında gazetecilere açıklamada bulundu.

Mevcut personel sayısı 183 bin olan Alman ordusunda, 2031 yılına kadar 203 bin askeri personel hedefine ulaşmak için çalıştıklarını belirten Pistorius, mevcut durumda bu hedefe ulaşıp ulaşamayacaklarını bilmediklerini ancak belli bir noktada 203 bin rakamını aşağı ya da yukarı çekme konusunu gözden geçirmeleri gerektiğini vurguladı.

Pistorius, Kovid-19 salgınından bu yana başvuranların sayısında bir düşüş olduğunu ve kalifiye personel sıkıntısının en büyük sorun olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Daha fazla asker alabilmek için başvuru sürecinin iyileştirilmesi gerekiyor. Başvuru sahiplerine ne zaman başlayabilecekleri daha hızlı ve bağlayıcı bir şekilde söylenmelidir ki ilgilerini hemen kaybetmesinler. Ayrıca kadınlara ve göçmen kökenli kişilere daha fazla önem verilmeli. Çeşitlilik içeren bir güce sahip olmaya devam etmeliyiz. İşe alım ve personeli elde tutma konularında da iyileştirmeler yapılmalı."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısı 3 milyon 405 bini aştı
TCG Nusret Müze Gemisi'ne vatandaşlardan yoğun ilgi
Nüfus müdürlükleri LGS'ye girecek öğrenciler için açık tutulacak
Arnavutköy'de mavi akan dereden çevreye yayılan koku mahalleliyi tedirgin etti
Yurdun batı kesimlerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor

Benzer haberler

Almanya, ordusundaki askeri personel sayısını artırmak istiyor

Almanya, ordusundaki askeri personel sayısını artırmak istiyor

"Almanya'da hastanelerin yüzde 25'i kapanabilir" uyarısı

Almanya “savaşın ortasında” Ukrayna’nın NATO üyeliğini konuşmak istemiyor

Almanya, Rusya'dan yıl sonuna kadar ülkedeki 4 başkonsolosluğunu kapatmasını istedi

Almanya, Rusya'dan yıl sonuna kadar ülkedeki 4 başkonsolosluğunu kapatmasını istedi
Almanya'da cami kompleksinin kundaklandığı şüphesiyle soruşturma başlatıldı

Almanya'da cami kompleksinin kundaklandığı şüphesiyle soruşturma başlatıldı
Solingen faciasında hayatını kaybedenler Amasya'daki kabirleri başında anıldı

Solingen faciasında hayatını kaybedenler Amasya'daki kabirleri başında anıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet