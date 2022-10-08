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Dünya

Almanya’nın kuzeyinde teknik sebepten dolayı tren seferleri durdu

Almanya’nın kuzeyinde teknik sebepten dolayı tren seferlerinin durduğu bildirildi.

Erbil Başay   | 08.10.2022
Almanya’nın kuzeyinde teknik sebepten dolayı tren seferleri durdu

Berlin

Alman demir yolu şirketi Deutsche Bahn’dan yapılan açıklamada, trenlerin telsiz sisteminde yaşanan teknik sorun yüzünden ülkenin kuzeyinin büyük bölümünde seferlerin gerçekleştirilemediği belirtildi.

Hamburg, Schleswig Holstein ve Aşağı Saksonya eyaletlerinden Kassel’e, Berlin’e ve Kuzey Ren Vestfalya’ya doğru şehirler arası tren seferlerinin yapılamadığı ifade edilen açıklamada, Berlin, Hannover ve Kuzey Ren Vestfalya arasındaki hızlı tren seferlerinin durdurulduğu, Berlin’den Amsterdam’a IC tipi trenlerle gerçekleştirilen seferlerin de iptal edildiği kaydedildi.

Açıklamada Aşağı Saksonya, Bremen ve Schleswig-Holstein eyaletlerinde yerelde de seferlerde aksamalar yaşandığı bilgisi paylaşıldı.

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