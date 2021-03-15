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Dünya, Koronavirüs

Almanya, İtalya ve Fransa AstraZeneca'nın geliştirdiği Kovid-19 aşısının kullanımını durdurdu

Almanya, İtalya ve Fransa, Oxford Üniversitesi ile ilaç firması AstraZeneca'nın geliştirdiği yeni tip koronavirüs aşısının kullanımını geçici olarak durdurdu.

Cüneyt Karadağ,Barış Seçkin,Yusuf Özcan   | 15.03.2021
Almanya, İtalya ve Fransa AstraZeneca'nın geliştirdiği Kovid-19 aşısının kullanımını durdurdu

Berlin/Roma/Paris

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Almanya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede aşı konusunda yetkisi bulunan Paul-Ehrlich Enstitüsünün bu yöndeki tavsiyesi üzerine durdurma kararının alındığı ifade edildi.

Açıklamada, aşının kanda pıhtılaşma riski bulunduğu gerekçesiyle geçici olarak yapılmayacağını ve Avrupa İlaç Ajansının (EMA) yeni bulguların aşının onaylanmasını etkileyip etkilemeyeceğine ve nasıl etkileyeceğine karar vereceği vurgulandı.

İtalya da AstraZeneca firmasının geliştirdiği Kovid-19 aşısının kullanımını geçici olarak durdurdu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da aşının kullanımını yarın öğlene kadar askıya aldıklarını açıkladı.

11 ülke kullanımı askıya aldı

Daha önce Hollanda, İrlanda, Norveç, Danimarka, İzlanda, Romanya, İtalya ve Bulgaristan bu aşının kullanımını geçici olarak durdurmuştu.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, bazı ülkelerin, Oxford-AstraZeneca aşısının kullanımını askıya aldığının farkında olduklarını, bu aşıya ilişkin incelemelerinin sürdüğünü kaydetmişti.

DSÖ Sözcüsü Margaret Harris de "AstraZeneca, kullanılan diğer aşılar gibi mükemmel bir aşıdır. Kullanılmaması için hiçbir neden yok. Ölümlerle ilgili verileri inceledik. Bugüne kadar aşılamadan kaynaklandığı kanıtlanmış bir ölüm olmadı." ifadesini kullanmıştı.

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Almanya, İtalya ve Fransa AstraZeneca'nın geliştirdiği Kovid-19 aşısının kullanımını durdurdu
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