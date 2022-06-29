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Dünya

Almanya, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik yolunun açılmasından memnun

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya kabulüne ilişkin varılan anlaşmayı memnuniyetle karşıladı.

Cüneyt Karadağ   | 29.06.2022
Almanya, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik yolunun açılmasından memnun

Berlin

Şansölye Scholz, Madrid'deki NATO Zirvesi'nde yaptığı açıklamada, "Bu bizim için çok, çok önemli bir şey. Her iki ülke de ittifakımıza çok iyi uyuyor." dedi.

Olaf Scholz, Ukrayna'ya insani ve mali yardıma ek olarak daha fazla silah teslimatı sözü de vererek, "Ukrayna'nın acilen ihtiyaç duyduğu silahlar hazır hale getirilecek. Ukrayna'nın kendisini savunabilmesi için bunu gerektiği kadar uzun ve yoğun bir şekilde sürdüreceğiz." diye konuştu.

Alman Savunma Bakanı Christine Lambrecht ise ülkesinin Ukrayna'ya 3 Panzerhaubitze 2000 tipi kundağı motorlu obüs daha teslim edeceğini ifade etti.

Lambrecht, ayrıca, NATO'nun yüksek hazırlıklı kuvvetine Almanya'nın 15 bin askerle destek vereceğini duyurdu.

Alman ordusunun stoklarından 40 kilometreye kadar menzile sahip bu ağır topçu araçlarından Ukrayna'ya şu ana kadar 7'si ulaştırıldı.

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