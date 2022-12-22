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Dünya

Almanya istihbarat servisinde çalışan bir kişi Rusya için casusluk yapmaktan tutuklandı

Almanya’da Dış İstihbarat Teşkilatında (BND) çalışan Alman vatandaşı Carsten L’nin Rusya için casusluk yaptığı suçlamasıyla tutuklandığı bildirildi.

Erbil Başay   | 22.12.2022
Almanya istihbarat servisinde çalışan bir kişi Rusya için casusluk yapmaktan tutuklandı

Berlin

Federal Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, dün gözaltına alınan Carsten L’nin vatana ihanet etmekle suçlandığı belirtildi.

BND için çalışan Carsten L’nin 2022’de mesleki faaliyeti kapsamında elde ettiği bilgileri Rus istihbarat servisine ilettiği aktarılan açıklamada, iletilen bilgilerin devlet sırrı olduğu duyuruldu.

Açıklamada Carsten L. ile bir başka kişinin evlerinde ve iş yerlerinde arama yapıldığı bilgisi paylaşıldı.

Carsten L’nin bugün hakim karşısına çıkarılarak tutuklandığı kaydedildi.

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