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Dünya

Almanya: İsrail'in Filistin topraklarındaki inşası uluslararası hukuka aykırı

Almanya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada,"(İsrail'in) Yerleşim birimleri inşası Alman hükümeti açısından uluslararası hukuka aykırı, barış süreci olanağını etkiliyor ve müzakerelere dayalı iki devletli çözümü zorlaştırıyor." denildi.

Erbil Başay   | 19.11.2019
Almanya: İsrail'in Filistin topraklarındaki inşası uluslararası hukuka aykırı

Berlin

Alman hükümeti, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki Yahudi yerleşim birimlerinin inşasını uluslararası hukuka aykırı olarak görüyor.

Almanya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Alman hükümetinin işgal altındaki bölgelerdeki İsrail yerleşim politikasına ilişkin tutumunun belli olduğu ve değişmediği belirtildi.

"(İsrail’in) Yerleşim birimleri inşası Alman hükümeti açısından uluslararası hukuka aykırı, barış süreci olanağını etkiliyor ve müzakerelere dayalı iki devletli çözümü zorlaştırıyor." ifadesi kullanılan açıklamada, bu bağlamda uluslararası değerlendirmeyi teyit eden Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 2334 sayılı kararına işaret edildi.

Açıklamada, Alman hükümetinin Avrupa Birliğindeki (AB) partnerlerle, müzakereler sonucunda ihtilaftaki iki tarafın meşru taleplerinin karşılanacağı çözümü bulmak için çaba sarf etmeyi sürdüreceği kaydedildi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, dün işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Yahudi yerleşim birimlerini artık yasa dışı olarak görmediklerini duyurmuştu.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'ye yakın yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor.

Bu yerlerde 400 binden fazla Yahudi yerleşimci ikamet ediyor. Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

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