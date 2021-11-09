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Dünya

Almanya İçişleri Bakanı Seehofer'den AB’ye 'Polonya’ya yardım edin' çağrısı

Almanya İçişleri Bakanı Seehofer, "Polonya hükümetine dış sınırları koruması için yardım etmemiz lazım. Bu aslında AB Komisyonun görevi. Şimdi AB Komisyonunun harekete geçmesi için çağrıda bulunuyorum." dedi.

Erbil Başay   | 09.11.2021
Almanya İçişleri Bakanı Seehofer'den AB’ye 'Polonya’ya yardım edin' çağrısı

Berlin

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Avrupa Birliği (AB) Komisyonuna, Birliğin dış sınırlarını koruması için Belarus sınırındaki göçmen krizinde Polonya'ya yardım etmesi çağrısında bulundu.

Seehofer, Bild gazetesine yaptığı açıklamada, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksanser Lukaşenko’nun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in desteğiyle insanları kullanarak Batı'yı istikrarsızlaştırmak istediği değerlendirmesinde bulundu.

Bundan dolayı tüm AB ülkelerinin birlik olması gerektiğini belirten Seehofer, "Polonya hükümetine dış sınırları koruması için yardım etmemiz lazım. Bu aslında AB Komisyonun görevi. Şimdi AB Komisyonunun harekete geçmesi için çağrıda bulunuyorum." dedi.

Seehofer, Almanya veya Polonya’nın bu durumun üstesinden tek başına gelemeyeceklerini dile getirdi.

Polonya’nın uygun yollarla AB’nin dış sınırlarını koruduğu için eleştirilmeyeceğini aktaran Seehofer, Polonya’nın şimdiye kadar doğru hareket ettiğini vurguladı.

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