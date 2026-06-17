Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğinin yeniden güvence altına alınmasını sağlayacak bir misyona katılmaya hazır olduklarını ancak bunun net bir hukuki temele ihtiyacı bulunduğunu söyledi.

Almanya, Hürmüz Boğazı'nda bir askeri misyonuna katılmak için hukuki temel bulunmasını istiyor Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğinin yeniden güvence altına alınmasını sağlayacak bir misyona katılmaya hazır olduklarını ancak bunun net bir hukuki temele ihtiyacı bulunduğunu söyledi.

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, Berlin'de düzenlenen ortak basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Wadephul burada yaptığı açıklamada, "İlke olarak Hürmüz Boğazı’nın gemiler için yeniden açılmasını sağlayabilecek bir misyona katılmaya hazırız. Bunun için Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında tam olarak neyin kararlaştırıldığına dair netliğe, ayrıca net bir hukuki temele de ihtiyacımız var." dedi.

Ülkesinin bölgede böyle bir misyonun mümkün olup olmadığını, kıyı devletlerinin buna rıza gösterip göstermediğini bilmek zorunda olduğuna işaret eden Wadephul, "Bu konuda şu ana kadar en azından belirsizlik var, İran tarafında ise hatta reddedici ifadeler bile var. Bunun son söz olup olmadığını bilmiyorum, ancak bizim için açık olan şey, bu koşulların netleştirilmesi gerektiğidir ve ancak o zaman bir görev metni üzerinde çalışabiliriz." diye konuştu.

Wadephul, bu konuda Avrupa Birliği’nin Aspides deniz misyonunun kapsamının genişletilerek, Hürmüz Boğazı’nda gerçekleştirilebilecek mayın temizleme operasyonlarını da içermesini önerdi.

Kızıldeniz’den geçen ticari gemilere eşlik etmekle görevli mevcut AB misyonuna atıfta bulunan Wadephul, “AB’nin Aspides misyonu, bu bölgedeki Avrupa sorumluluğumuzu pekiştirmek ve yasal bir çerçeve sağlamak için uygun bir temel sunuyor." ifadelerini kullandı.

Polonya, Belarus sınırındaki 440 kilometrelik hattı etkin bir şekilde koruyor

Polonya Dışişleri Bakanı Sikorski ise Almanya ile Polonya'nın Avrupa'nın ve NATO'nun doğu kanadının güvenliği konusunda ortak sorumluluk taşıdığını belirtti.

Sikorski, yeniden uygulamaya konulan sınır kontrollerine değinerek, ülkesinin Belarus sınırındaki 440 kilometrelik hattı etkin bir şekilde koruduğunu, bu yılın başından itibaren söz konusu sınırdan yasa dışı yollarla AB topraklarına giriş yapan kimsenin olmadığını ifade etti.

AB Komisyonunun da dış sınırların güçlendirilmesini istediğini hatırlatan Sikorski, dış sınırların etkin korunması halinde AB içindeki sınır kontrollerine ihtiyaç duyulmaması gerektiğini vurguladı.

Sikorski ayrıca Berlin'de düzenlenen bir eylem sırasında gözaltına alınan Polonyalı aşırı sağcı aktivist Robert Bąkiewicz ve liderliğini yaptığı Sınır Savunma Hareketi (Ruch Obrony Granic) üyelerinin faaliyetlerini eleştirdi.

Bąkiewicz'in Almanya'ya yalnızca kargaşa çıkarmak için değil, aynı zamanda siyasi hedeflerle geldiğini öne süren Sikorski, aşırı sağcı aktivistin devam eden siyasi süreci sekteye uğratmak istediğini savundu.

Polonya ile Almanya arasında savunma işbirliği anlaşması imzalandı

Polonya Savunma Bakanlığınca yapılan yazılı açıklamaya göre, Polonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz ve Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Polonya'nın başkenti Varşova'daki Polonya Savunma Bakanlığı'nda bir araya geldi.

Polonya ile Almanya arasında "İyi Komşuluk ve Dostane İşbirliği Antlaşması" imzalanmasının 35. yıl dönümünde yapılan görüşme kapsamında, iki ülke arasında yeni savunma işbirliği anlaşması imzalandı.

Kosiniak-Kamysz, imza töreninde yaptığı açıklamada, "Polonya olmadan güvenlik olmaz, Almanya olmadan, değerlerimiz olmadan, Avrupa Birliği ve NATO'daki katılımımız olmadan güvenlik olmaz. Biz Avrupa'nın sütunuyuz, İttifakın sütunuyuz." diye konuştu.

İmzaladıkları anlaşmanın siber güvenlik, ortak sorumluluk, Baltık Denizi'nde ortak komuta, yeni teknolojiler ve özellikle uzay alanındaki faaliyetlerde yeni işbirliği imkanları sunduğunu belirten Kosiniak-Kamysz, anlaşmanın iki ülke arasındaki askeri hareketlilik ve bu hareketliliğe yönelik altyapının geliştirilmesi konusunda da yeni imkanlar sağlayacağını vurguladı.

Almanya'ya en fazla ihracat yapan ülkenin Polonya olduğunu söyleyen Kosiniak-Kamysz, "Almanya savunmaya daha fazla harcama yapabilmek için anayasasını değiştirdi. Polonya ise halihazırda gayrisafi yurt içi hasılasının yüzde 5'ini savunmaya ayırıyor. Kapasitelerimizi ve şirketlerimizin potansiyelini geliştiriyoruz. Ekonomik iş birliği istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Almanya Savunma Bakanı Pistorius da anlaşamaya ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Dostlarımla birlikte Avrupa'nın güvenliği, doğu kanadının ve dolayısıyla Polonya ile Baltık ülkelerinin güvenliği için çalışmaktan büyük, büyük bir memnuniyet duyuyorum." dedi.

Sorumluluklarının farkında olduklarını vurgulayan Pistorius, "Hepimiz biliyoruz ki, güçlü bir Polonya-Almanya işbirliği olmadan doğu kanadında güvenlik ve etkili bir caydırıcılık düşünülemez. Bu nedenle bu sorumluluğu üstleniyoruz ve bunu başarmak için gerekli tüm adımları atıyoruz." diye konuştu.

Bu yeni anlaşma Polonya ile halihazırda çok sıkı olan askeri işbirliklerinin daha da genişleyeceğini kaydeden Pistorius, "Bu, her alanda gerçekleşecek. Siber güvenlik ve uzaydan, araştırma ve geliştirme alanından ve elbette her iki ülke için çok önemli olan Baltık Denizi'ndeki denizcilik alanından bahsediyoruz. Gündemin en üst sıralarında, her iki ülkemizde de her geçen gün artan hibrit tehditlere karşı savunma yer alıyor." ifadelerini kullandı.