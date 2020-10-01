Euro
9.10
Dolar
7.74
BIST 100
1,153.31
Altın
1,902.22
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, Dördüncü Kadın Konferansı 25. yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen Yüksek Düzeyli Etkinlik açılışında konuşuyor Milli Savunma Bakanı Akar, Libya Savunma Bakanı Namroush ile görüştü
logo
Dünya

Almanya, Hizbullah'ı AB'nin terör örgütleri listesine ekletmek istiyor

Almanya, Hizbullah'ı Avrupa Birliği'nin (AB) terör örgütleri listesine aldırmayı hedefliyor.

Cüneyt Karadağ   | 01.10.2020
Almanya, Hizbullah'ı AB'nin terör örgütleri listesine ekletmek istiyor

Berlin

Der Spiegel'de yer alan haberde, Hizbullah'ın sadece silahlı kanadının AB'nin terör listesinde olduğuna işaret edilerek Almanya'nın şimdi Hizbullah'ın tümüyle terör listesine alınmasını istediği belirtildi.

İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Hans Georg Engelke'nin "Hizbullah bir terör örgütüdür, bu nedenle bütünüyle Avrupa Birliği'nin (AB) terör listesinde yer almalıdır. Almanya'nın dönem başkanlığında bunun için çabalıyoruz." ifadelerine yer verilen haberde, bu girişime Dışişleri Bakanlığının da destek verdiği vurgulandı.

Hizbullah'ın tüm kanatlarının terör listesine alınmasına şu ana kadar Fransa karşı çıkıyordu.

Haberde ayrıca Lübnan'daki patlama sonrası Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Hizbullah'ı eleştirdiği hatırlatılarak, Fransa'nın Almanya'nın atacağı adımı destekleyebileceği değerlendirmesine yer verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İtalya'da hükümet, Kovid-19 salgınında OHAL'i uzatmayı planlıyor
Maske, mesafe ve hijyene uyulmadığı sürece vaka artışı devam edecek
Araştırma: Trump, Kovid-19 konusunda yanlış bilgilendirmede dünyada 'en büyük tek kaynak'
İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 211 kişi hayatını kaybetti
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 185 bini geçti

Benzer haberler

Almanya, Hizbullah'ı AB'nin terör örgütleri listesine ekletmek istiyor

Almanya, Hizbullah'ı AB'nin terör örgütleri listesine ekletmek istiyor

AB, Brexit tasarısı nedeniyle İngiltere'ye karşı yasal süreç başlattı

Macron'un Türkiye karşıtı politikası nereye varacak?

Almanya ile Türkiye arasındaki ticaret hacminde hedef 50 milyar dolar

Almanya ile Türkiye arasındaki ticaret hacminde hedef 50 milyar dolar
Almanya'da son 24 saatte 2 bin 503 Kovid-19 vakası tespit edildi

Almanya'da son 24 saatte 2 bin 503 Kovid-19 vakası tespit edildi
Almanya'da Süper Kupa'nın sahibi Bayern Münih

Almanya'da Süper Kupa'nın sahibi Bayern Münih