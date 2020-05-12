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Dünya

Almanya, Fransa ve İtalya sanayicilerinden AB’ye 'Kovid-19 krizinde destek' çağrısı

Almanya, Fransa ve İtalya sanayicileri Kovid-19 nedeniyle AB'ye benzeri görülmemiş, “acil” ve “kapsamlı” mali yardım çağrısı yaptı.

Bahattin Gönültaş   | 12.05.2020
Almanya, Fransa ve İtalya sanayicilerinden AB’ye 'Kovid-19 krizinde destek' çağrısı

Berlin

Almanya, Fransa ve İtalya sanayicileri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Avrupa Birliği'ne (AB) benzeri görülmemiş, “acil” ve “kapsamlı” mali yardım çağrısı yaptı.

Alman Sanayi Birliği (BDI) tarafından yapılan açıklamada, BDI Başkanı Dieter Kempf, İtalya Sanayiciler Konfederasyonu (Confindustria) Başkanı Vincenzo Boccia ve Fransız İşverenler Örgütü (MEDEF) Başkanı Geoffroy Roux de Bezieux’un ortak açıklama yaparak AB’de güçlü bir dayanışma çağrısında bulunduğu belirtildi.

Ortak açıklamada, Kovid-19 salgınının sosyal, ekonomik ve politik etkileri konusunda derin endişeler taşıdıklarını belirten iş insanları, “Mevcut durum eşi görülmemiş düzeyde kamu desteğini gerektiriyor.” ifadesini kullandı.

Açıklamada, Kovid-19’dan en fazla etkilenen ülkeler için yüksek derecede dayanışma ile güçlü bir mali tepkiye ihtiyaç olduğunun altı çizilerek, AB’ye zor durumda olan şirketler için mali kaynak sunması talebinde bulunuldu.

Birlik içinde özel ve kamu yatırımlarını artırabilmek için Avrupa Yatırım Bankası (EIB) ve InvestEU gibi programlarla kredi imkanlarının genişletilmesi istenilen açıklamada, AB’den kapsayıcı ve yenilikçi yatırımların artırılması gerekliliğine vurgu yapıldı.

İş insanlarının ortak açıklamasında, altyapının modernleştirilmesi, dijitalleşme ve gençlerin desteklenmesi için Avrupa hükümetlerinden sorumluluklarını yerine getirmesi istenilerek, bu desteklerin Avrupa'daki ekonominin yeniden canlandırılması ve sanayinin sürdürebilir kılınması için kaçınılmaz olduğunun altı çizildi.


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