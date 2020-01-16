Almanya Dışişleri Bakanlığı: Mısır polisinin AA Kahire ofisine yaptığı baskını endişeyle karşılıyoruz
Almanya Dışişleri Bakanlığı, Mısır polisinin Anadolu Ajansı (AA) Kahire ofisine yaptığı baskını endişeyle karşıladı.
Berlin
Almanya Dışişleri Bakanlığından, Mısır polisinin Anadolu Ajansı (AA) Kahire ofisine yaptığı baskına ilişkin yapılan açıklamada, bu olayın Mısır'da Mısırlı ve yabancı medya temsilcilerine yönelik bir dizi saldırıdan biri daha olduğu vurgulandı.
- Mısır polisi AA Kahire ofisini basarak dört çalışanı gözaltına aldı
- AA, çalışanlarının serbest bırakılması için Mısır yönetimine çağrıda bulundu
- Mısır'da AA çalışanlarının gözaltına alınmasına siyasilerden tepkiler
- AA Genel Müdür Yardımcısı Mutanoğlu: Susturmak istedikleri bütün medya kuruluşlarına hep aynı şeyi yaptılar
- Balkan ve Güneydoğu Avrupa Haber Ajansları Birliği: Böylesine pervasız bir hareket basın özgürlüğüne zarar vermekte
- Avrupa Haber Ajansları Birliği, Anadolu Ajansı'nın Kahire ofisine düzenlenen baskını kınadı
"Almanya Dışişleri Bakanlığı, Kahire'de Anadolu Ajansının bürosunda arama yapılmasını ve 4 çalışanını gözaltına almasını endişeyle karşılıyor." ifadesi kullanılan açıklamada, Almanya'nın Mısır'daki basın özgürlüğüne ilişkin kaygıları çok kez dile getirdiğine işaret edildi.
Açıklamada, özgür ve çoğulcu basının toplumsal diyaloğu mümkün kıldığı ve böylelikle kalıcı istikrara ve kalkınmaya katkı sağladığı kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.