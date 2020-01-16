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Dünya

Almanya Dışişleri Bakanlığı: Mısır polisinin AA Kahire ofisine yaptığı baskını endişeyle karşılıyoruz

Almanya Dışişleri Bakanlığı, Mısır polisinin Anadolu Ajansı (AA) Kahire ofisine yaptığı baskını endişeyle karşıladı.

Erbil Başay   | 16.01.2020
Almanya Dışişleri Bakanlığı: Mısır polisinin AA Kahire ofisine yaptığı baskını endişeyle karşılıyoruz

Berlin

Almanya Dışişleri Bakanlığından, Mısır polisinin Anadolu Ajansı (AA) Kahire ofisine yaptığı baskına ilişkin yapılan açıklamada, bu olayın Mısır'da Mısırlı ve yabancı medya temsilcilerine yönelik bir dizi saldırıdan biri daha olduğu vurgulandı.

"Almanya Dışişleri Bakanlığı, Kahire'de Anadolu Ajansının bürosunda arama yapılmasını ve 4 çalışanını gözaltına almasını endişeyle karşılıyor." ifadesi kullanılan açıklamada, Almanya'nın Mısır'daki basın özgürlüğüne ilişkin kaygıları çok kez dile getirdiğine işaret edildi.

Açıklamada, özgür ve çoğulcu basının toplumsal diyaloğu mümkün kıldığı ve böylelikle kalıcı istikrara ve kalkınmaya katkı sağladığı kaydedildi.

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