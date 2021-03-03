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Dünya

Almanya Dışişleri Bakanlığı: Fas ile ilişkilerimizin bozulması için sebep yok

Almanya Dışişlerleri Bakanlığı Sözcüsü Christofer Burger, Fas ile diplomatik ilişkilerinin bozulması için bir sebebin bulunmadığını söyledi.

Erbil Başay   | 03.03.2021
Almanya Dışişleri Bakanlığı: Fas ile ilişkilerimizin bozulması için sebep yok

Berlin

Almanya Dışişlerleri Bakanlığı Sözcüsü Christofer Burger, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında sorulması üzerine, Almanya'nın Rabat Büyükelçiliği ile ilişkilerin kesildiğine ilişkin Fas Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamayı değerlendirdi.

Fas'ın Berlin Büyükelçisi'nin müsteşarla acil görüşme yapması için dün Almanya Dışişleri Bakanlığına davet edildiğini belirten Burger, burada Büyükelçi'den ülkesinden bildirilen gelişmelere ilişin açıklama yapmasını istediklerini söyledi.

Burger, "Bizim açımızdan diplomatik ilişkilerin bozulması için bir sebep yok. Almanya ve Fas yıllardan beri birçok alanda birlikte çalışıyor. Bu da bizim açımızdan eskiden olduğu gibi iki tarafın çıkarına. Bu açıdan Alman politikasında Fas'a yönelik değişen bir şey yok." ifadelerini kullandı.

Sözcü Burger, başka bir soru üzerine, Almanya'nın Batı Sahra meselesine ilişkin tutumunun değişmediğini kaydetti.

Fas 5. Muhammed Üniversitesi Siyasal Bilimler Profesörü Halid Yaymut, gerilime neden olan konunun Batı Sahra ile ilgili bir durum olduğunu belirtmişti.

Fas'ın Batı Sahra meselesi

Fas Kralı 6. Muhammed 10 Aralık 2020'de İsrail ile ilişkilerin "en yakın zamanda" kurulacağını açıklamıştı. Aynı gün dönemin ABD Başkanı Donald Trump da Fas ve İsrail'in tam diplomatik ilişki kurulmasına yönelik anlaşmaya vardığını ve Batı Sahra'da Fas'ın hakimiyetini tanıdıklarına dair bir bildirge imzaladığını duyurmuştu.

Fas'ın 1975'te eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra'yı topraklarına katmasının ardından Cezayir'in tanıdığı bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Fas yönetimi arasındaki gerginliğin devam ettiği biliniyor.

Fas, bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini, Polisario Cephesi ise Batı Sahra'nın bağımsız devlet olduğunu savunuyor. Cezayir'in de Batı Sahra'nın egemenliğini tanıyan sınır komşusu bir ülke olması nedeniyle Fas yönetimiyle ilişkileri gergin seyrediyor.

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